25 HAZİRAN 2019
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MEB e okul 2019: LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri ! 2019 Lise taban puanları Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Teknik Lise ve Nitelikli Liseler

Milyonlarca gencin katılımıyla sonuçlanan LGS sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Şimdi ise LGS taban ve tavan puanları ve Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Teknik Liselerin yüzdelik dilimleri araştırılıyor. Peki LGS taban ve tavan puanları ne kadar? İşte Anadolu Liseleri, Fen Liseleri ve Teknik Liselerin taban puanları ve kontenjan bilgileri...

25.06.2019 - 13:02 | Güncelleme: Gündem
LGS Taban Puanları

LGS sonuçlarına göre tercih yapan öğrenciler başta İstanbul olmak üzere liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. 2019  taban puanları  lise taban puanları (Fen Lisesi,Anadolu Lisesi,İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) LGS Yerleştirme Puanları 2019 MEB'in internet sayfası MEB'den yayınlandı.  İşte 2019 LGS taban ve tavan yerleştirme puanları ve en iyi 100 lise

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 

TARİH

 

İŞLEM

24 Haziran 2019

Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

25 Haziran 2019

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

27 Haziran-12 Temmuz 2019

Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek                  Sınavıyla      öğrenci     alan     okulların      iş    ve

işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

01-12 Temmuz 2019

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2019

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

29 Temmuz - 02 Ağustos 2019

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2019

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

05-08 Ağustos 2019

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

10 Ağustos 2019

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

19-23 Ağustos 2019

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının

Alınması

26-29 Ağustos 2019

Yatılılık Alınması

Başvurularının

Okul

ve

Kurumlarca

06 Eylül 2019

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2019

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS SONUÇLARI

LGS TABAN PUANLARI

TABAN PUANLARI

 

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye’de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde % 8 giren bir öğrenci sayısı 1.300.000  öğrenci arasında 104.000 olmuştur. Kısacası Taban puanlar her yıl değişebilir ancak yüzdelik dilime göre tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, bazı okul türlerini değişmesi, okul kapanması gibi durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir. Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir. Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130.000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır. Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır. İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

TÜRKİYE'DE Kİ EN İYİ 100 LİSE

BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray LisesiAnadolu Lisesi100473,8399İstanbul
FATİH / İstanbul LisesiAnadolu Lisesi180469,459İstanbul
ÇANKAYA / Ankara Fen LisesiFen Lisesi120464,1656Ankara
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAnadolu Lisesi120461,7276İstanbul
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek LisesiAnadolu Lisesi60459,2789İstanbul
BORNOVA / İzmir Fen LisesiFen Lisesi90457,9579İzmir
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen LisesiFen Lisesi120451,6437İstanbul
FATİH / Çapa Fen LisesiFen Lisesi150445,233İstanbul
FATİH / Cağaloğlu Anadolu LisesiAnadolu Lisesi180441,8719İstanbul
NİLÜFER / Tofaş Fen LisesiFen Lisesi120440,6579Bursa
EFELER / Aydın Fen LisesiFen Lisesi90440,1426Aydın
KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen LisesiFen Lisesi120437,2759Kayseri
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen LisesiFen Lisesi90436,1702İzmir
SEYHAN / Adana Fen LisesiFen Lisesi120434,9559Adana
MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen LisesiFen Lisesi120433,6357Denizli
MERAM / Konya- Meram Fen LisesiFen Lisesi120432,4111Konya
YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen LisesiFen Lisesi120431,7986Mersin
NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen LisesiFen Lisesi120429,9695Bursa
DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen LisesiFen Lisesi120429,0592Antalya
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu LisesiAnadolu Lisesi180428,7379İstanbul
YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi330426,612Ankara
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu LisesiAnadolu Lisesi240426,6014İstanbul
YUNUSEMRE / Manisa Fen LisesiFen Lisesi90425,4359Manisa
İZMİT / Kocaeli Fen LisesiFen Lisesi120425,3874Kocaeli
YEŞİLYURT / Malatya Fen LisesiFen Lisesi120424,018Malatya
ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen LisesiFen Lisesi120423,4445Samsun
ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen LisesiFen Lisesi120423,1223Eskişehir
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen LisesiFen Lisesi120422,6165İstanbul
NAZİLLİ / Nazilli Fen LisesiFen Lisesi90421,5201Aydın
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu LisesiAnadolu Lisesi150421,4147İstanbul
ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen LisesiFen Lisesi120419,9677Trabzon
PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen LisesiFen Lisesi120419,7816Ankara
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi180419,4606İstanbul
ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen LisesiFen Lisesi120416,5281Sakarya
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu LisesiAnadolu Lisesi150416,1976İstanbul
KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen LisesiFen Lisesi150415,916Balıkesir
YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen LisesiFen Lisesi120415,916Diyarbakır
SEYHAN / Seyhan İMKB Fen LisesiFen Lisesi120415,1006Adana
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa LisesiAnadolu Lisesi180414,692İstanbul
KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi300414,692İzmir
SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen LisesiFen Lisesi120414,595Tekirdağ
MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen LisesiFen Lisesi120414,321Osmaniye
KOCASİNAN / Sümer Fen LisesiFen Lisesi120413,9825Kayseri
ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen LisesiFen Lisesi150413,8543Gaziantep
MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesiFen Lisesi150413,0793Denizli
YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen LisesiFen Lisesi120412,9408Mersin
KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi30412,2341İzmir
YENİMAHALLE / Gazi Anadolu LisesiAnadolu Lisesi240411,9526Ankara
OSMANGAZİ / Bursa Anadolu LisesiAnadolu Lisesi210411,3415Bursa
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen LisesiFen Lisesi150411,2347İstanbul
TURGUTLU / Halil Kale Fen LisesiFen Lisesi90410,8072Manisa
KARATAY / Karatay Fen LisesiFen Lisesi120410,694Konya
MERKEZ / Kaya Karakaya Fen LisesiFen Lisesi120410,6316Elazığ
FATİH / Vefa LisesiAnadolu Lisesi180410,3984İstanbul
KARTAL / Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu Lisesi120409,7869İstanbul
MURATPAŞA / Antalya Anadolu LisesiAnadolu Lisesi150409,6016Antalya
KONAK / Atatürk LisesiAnadolu Lisesi30409,6016İzmir
MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen LisesiFen Lisesi120409,5054Kırşehir
ANTAKYA / Hatay Fen LisesiFen Lisesi150409,3033Hatay
ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen LisesiFen Lisesi120408,2808K.Maraş
İLKADIM / Aziz Atik Fen LisesiFen Lisesi120407,5713Samsun
YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen LisesiFen Lisesi120407,3688Malatya
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu LisesiAnadolu Lisesi150406,8636İstanbul
FATİH / Pertevniyal LisesiAnadolu Lisesi180406,6266İstanbul
İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen LisesiFen Lisesi150406,0175Hatay
MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen LisesiFen Lisesi90405,131Kütahya
MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen LisesiFen Lisesi120404,9689Isparta
İZMİT / Muammer Dereli Fen LisesiFen Lisesi120404,7934Kocaeli
ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen LisesiFen Lisesi150404,1171Ankara
YOMRA / Trabzon Yomra Fen LisesiFen Lisesi90403,975Trabzon
ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen LisesiFen Lisesi150403,7062Ankara
MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen LisesiFen Lisesi90403,4727Aksaray
ONİKİŞUBAT / İMKB Süleyman Demirel Fen LisesiFen Lisesi120403,4717K.Maraş
MERKEZ / Süleyman Demirel Fen LisesiFen Lisesi120403,1904Afyonkarahisar
MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen LisesiFen Lisesi90403,1904Tokat
ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu LisesiAnadolu Lisesi150402,6675Ankara
KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu LisesiAnadolu Lisesi150402,3364Kayseri
BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi270401,8701İzmir
MERKEZ / Adıyaman Fen LisesiFen Lisesi120401,7415Adıyaman
KARTAL / Burak Bora Anadolu LisesiAnadolu Lisesi30401,6657İstanbul
SELÇUKLU / Selçuklu Fen LisesiFen Lisesi150401,4109Konya
ÇUKUROVA / Adana Anadolu LisesiAnadolu Lisesi180401,1606Adana
YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen LisesiFen Lisesi60401,1606Manisa
MERKEZ / Niğde Fen LisesiFen Lisesi120401,0495Niğde
MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen LisesiFen Lisesi90400,5491çorum
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen LisesiFen Lisesi150400,4515İstanbul
AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen LisesiFen Lisesi90400,2183Manisa
PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen LisesiFen Lisesi150400,1227Denizli
FETHİYE / Belediye Fen LisesiFen Lisesi90399,2429Muğla
BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi60398,6721İzmir
PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen LisesiFen Lisesi120398,6158Erzurum
MERKEZ / Macit Zeren Fen LisesiFen Lisesi90398,1866Amasya
FATİH / Şehremini Anadolu LisesiAnadolu Lisesi150398,0042İstanbul
MERKEZ / Yalova-Termal Fen LisesiFen Lisesi90398,0042Yalova
TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen LisesiFen Lisesi150397,5656Mersin
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi30397,4649İstanbul
MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu LisesiAnadolu Lisesi150397,3913Antalya
BORNOVA / Bornova Anadolu LisesiAnadolu Lisesi30397,3913İzmir

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ


2018–2019 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir.
a) Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 05 Ağustos 2019 ve 10 Ağustos 2019 tarihlerinde ilan edilecektir.
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.
c) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları -açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. ç) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.
d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda ikamet adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile yerleştirilecektir.

MERKEZÎ ve YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI
Merkezî Yerleştirme


a) Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.
b) Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.
c) Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Yerel Yerleştirme

a) Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.


TERCİH İŞLEMLERİ


8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda
Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından #link#https://e­okul.meb.gov.tr##normallink#

internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.) Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.
Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.
Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir. Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapmasıSınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.
Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir. Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

NİTELİKLİ LİSE AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni liselere giriş sistemini açıklarken yaptığı “nitelikli okullar” tanımlamasına gelen tepkilere cevap verdi. Bakan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrencialan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ve üniversitelerin bütçeleri üzerinde milletvekilleri söz aldı.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Bakan İsmet Yılmaz’ın “Nitelikli okulları hedefleyenler merkezi sınava girecek, sınava girmeyenler de evlerine en yakın 5 okuldan birine razı gelecek” şeklinde tweet atıp sonra sildiğini belirtti. Paylan’ın, “Bununla ilgili herhangi bir düzeltme de yapmadınız” sözleri üzerine Bakan Yılmaz, “Silindi dediniz ya” sözlerini kullandı.

Sınavla öğrenci alan okulları kastettiğini vurgulayan Yılmaz, “Nitelikli okullar, sınavla öğrenci alan okullar. Niteliği sınavla öğrenci almak. Birisine çok iyisin dediğinde geri kalan kötü, birisine yakışıklı dediğinde diğeri çirkin anlamına gelmez” ifadesini kullandı.

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