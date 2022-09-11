Bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle netlik kazanmış oldu. İOKBS bursluluk sınavına katılım gösteren öğrenciler gözünü, sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...