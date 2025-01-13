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        Haberler Bilgi Gündem MEB duyurdu! 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı?

        MEB duyurdu! 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        21-22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarının ardından gözler, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi çevrildi. Eğitim Bakanlığı açık lise öğrencileri tarafından merakla beklenen AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Peki, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?" İşte 2025 AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 23:24 Güncelleme: 13.01.2025 - 23:24
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        • 1

          AÖL sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 3 oturum şeklinde yılda üç kez uygulanan AÖL sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında binlerce öğrencinin katılımı gerçekleşti. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonucu açıklandı mı?" İşte detaylar...

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

        • 3

          AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        • 4

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarları MEB tarafından erişime açıldı. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.

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