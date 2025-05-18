MEB'den özel okullardaki diploma süreci ve "hayali" notlara sıkı denetim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılına yönelik Türkiye genelinde özel okullardaki öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, bu okullardaki bazı öğrencilerin okula tam devam etmedikleri, sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrencilerin idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamadıkları ve kayıt esnasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı belirlendi.

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Bu kapsamda, örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını sağlamaması ve okula kayıt esnasında sunduğu denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almaması sebebiyle 120, okula devam etmedikleri halde mezun edilen 50, gerçeğe aykırı ve hayali notlar verilmesi sebebiyle 101 ve 12'nci sınıfı okumadığı halde mezun edildiği belirlenen 132 olmak üzere toplam 403 öğrencinin diploması iptal edildi.

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398 ÖĞRENCİ BİR ÖNCEKİ SINIF SEVİYESİNE GERİ ALINDI

Ayrıca denetimlerde, ortaöğretim kademesinde 282, ortaokul kademesinde 116 öğrencinin okula tam devam etmedikleri halde idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği ve sınavlara katılmadıkları halde gerçeğe aykırı not girişlerinin yapıldığı saptandı.

Bu doğrultuda sınıf geçme işlemleri iptal edilen 398 öğrenci, bir önceki sınıf seviyesine geri alındı. "HAYALET SINIF" KURAN 6 ÖZEL OKULUN RUHSATI İPTAL EDİLDİ Öte yandan MEB, açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencilerine yönelik, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kuran özel okullara ilişkin de denetimler yaptı. Bu kapsamda, mevzuata aykırı fiilin işlendiği 6 özel okulun çalışma ruhsatı iptal edildi. Bakanlığın, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerinin süreceği öğrenildi.