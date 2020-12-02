LGS sınavı hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayının 6'sında gerçekleşecek LGS sınavı için örnek soru kitapçıkları yayınlandı. MEB tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılından beri LGS için örnek soru paketleri düzenleniyordu. Aralık ayı LGS örnek soru kitapçıkları yayınlandı! İşte 2021 LGS sözel ve sayısal örnek soruları...

MEB LGS ARALIK AYI SORU PAKETİ

MEB tarafından yayınlanan duyuru şöyle:

"LGS kapsamında öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezî sınavına yönelik 2019-2020 öğretim yılında Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) dersleri ile ilgili toplam 450 örnek soru yayımlanmıştı.



Kullanıma sunulan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı aralık ayı örnek sorularında, Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil (İngilizce) derslerinden 5'er soru yayımlandı.



Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek."

2021 LGS ARALIK AYI SÖZEL VE SAYISAL ÖRNEK SORU PAKETİ İÇİN TIKLAYINIZ.