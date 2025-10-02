Habertürk
        MEB AÖL sınav tarihleri 2025: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        MEB AÖL sınav tarihleri 2025: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınav tarihleri duyuruldu. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt sürecinde son tarih süresi uzatılmıştı. Adaylara üç oturumlu sınav için 100 dakika süre verilecek. Peki, AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte ve kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

        Giriş: 02.10.2025 - 13:11 Güncelleme: 02.10.2025 - 13:11
        • 1

          AÖL sınavları için tarih süresi belli oldu. Yeni kayıt ve kayıt yenilemeler, sınav katılım ücretinin yatırılması ile tamamlanabilir. Öğrenciler, ödemenin ardından ders seçimini kendileri tamamlar. Peki AÖL sınavları ne zaman, kayıt yenilemede son tarih ne?

        • 2

          AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME SÜRESİ BİTİYOR!

          MEB, 2025-2026 yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Adaylar 3 Ekim günü mesai bitimine kadar işlerini tamamlayabilecekler.

          Yeni kayıt ve kayıt yenilemeler, sınav katılım ücretinin yatırılması ile tamamlanabilir. Öğrenciler, ödemenin ardından ders seçimini kendileri tamamlar.

          AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

          AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ve 14:00'te uygulanacak. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta yayımlanacak.

          20 Ocak 2026 tarihinde ise AÖL sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sorgulanabilecek.

          Sınavın her oturumunda 100 dakika süre verilecek. Her ders için 10'ar soru sorulacak.

        • 3

          E-sınavlara ise 9 veya daha az dersi olan öğrenciler katılabiliyor. E-sınav için randevular 6-19 Ekim tarihlerinde oluşturuluyor. Ancak 10 dersten sınava girecekle riçin randevular 20-31 Ekim arasında alınacak.

          Sınav giriş belgeleri de 24 Kasım'da ilan edilecek. Sınavlar 1-31 Aralık'ata uygulanacak. Sonuçları da 20 Ocak 2026'da duyurulacak.

