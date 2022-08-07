LGS 2. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi ile 1-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında tamamlanan LGS nakil işlemleri sonrasında LGS 2. tercih sonuçları 8 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.

NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.