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        Haberler Gündem Eğitim MEB, 668 öğrenciyi yurt dışına lisansüstü eğitim için burslu gönderecek

        MEB, 668 öğrenciyi yurt dışına lisansüstü eğitim için burslu gönderecek

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla 668 öğrenci, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:09 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:09
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        MEB, 668 öğrenciyi yurt dışına lisansüstü eğitim için burslu gönderecek
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        MEB'den yapılan açıklamaya göre, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında, yükseköğretim kurumlarından 77 üniversite ile 20 farklı kamu kurumu adına 668 öğrenci, yurt dışına yollanacak.

        Öğrenciler, 2024 YLSY kapsamında 37 farklı ülkede öğrenim görebilecek.

        Daha önceki yıllarda adına öğrenci gönderilen kurumların yanı sıra, bu yıl ilk defa Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu adına da yurt dışına öğrenci gönderilecek.

        KONTENJANLARA 439 FARKLI ALANDAN BAŞVURU YAPILABİLECEK

        2024 YLSY çalışmaları kapsamında, 439 farklı lisans alanından mezunlar başvuru yapabilecek.

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        Bunlar arasında lisansüstü öğrenim alanında burs tahsis edilecek bazı alanlar şöyle belirlendi: "Uluslararası finans, hidrokarbon proses sistemleri, yapay zeka alanında planlama ve tahmin, deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği, veri analitiği, eğitimde yapay zeka teknolojileri, deprem araştırmaları, elektro optik sistemler, elektronik harp, yapay zeka ve büyük veri, insansız hava araçları, adli bilişim, bulut bilişim, otonom araç teknolojileri, uydu iletişim, uydu sistemleri, optik, elektro-optik ve fotonik, ileri malzeme bilimi, nesnelerin interneti, yapay zekada Türkçe konuşma tanıma ve sentezleme, sanayide dijital dönüşüm, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma, yaban hayatı koruma alanlarının yönetimi, hidrojen bor füzyon teknolojileri, biyoteknoloji, sismik yorumlama, dijital ekonomi, finansal teknolojilerde inovasyon, akıllı şehirler, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojileri, blokzincir teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi, yapay öğrenme ve doğal dil işleme, yeşil teknolojiler ve yeşil dönüşüm, sağlıkta yapay zeka teknolojileri, deprem çalışmaları, deniz sondajları, dil ve konuşma terapisi, özel eğitim."

        BAŞVURULAR 23 ARALIK'TA BAŞLIYOR

        Adaylar, başvurularını 23-31 Aralık tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının Resmi Burslu Öğrenci Sistemine (REBUS) ait "rebus.meb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

        Öğrenciler, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmetlerini yapmak üzere ilgili kadrolara atanacak.

        20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı

        Öte yandan, 1416 sayılı Kanun kapsamında üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere 1929'dan itibaren 20 binden fazla öğrenci, burs almaya hak kazandı.

        Halihazırda 2 bin 994 burslu öğrenci 45 farklı ülkede lisansüstü eğitimine devam ediyor.

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