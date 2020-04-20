20 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yıl kutlamaları Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı bu özel gün için bir marş hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan’ın 100. yıl dönümüne özel olarak hazırlanan marşı, çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte seslendirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla, “23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. Yıl Marşı’nı söylemek için hazır mısınız” sorusunu yöneltti.
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya üzerinden videolu bir paylaşım da yaparak 23 Nisan 100. Yıl Marşı’nı, “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir” mesajıyla paylaştı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Orkestra Şefi Doç. Dr. Mehmet Efe’nin bestelediği, sözlerini Şermin Yaşar ve Mehmet Efe’nin birlikte yazdığı, 23 Nisan 100. Yıl Marşı’nın düzenlemesi Serkan Sönmez tarafından yapıldı. Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, Hacettepe Devlet Konservatuarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri ise söz konusu marşı evlerinde seslendirdi.
Covid-19 salgını dolayısıyla, 23 Nisan 100. Yıl Marşı’na klip ise önlemler nedeniyle çocukların çekim ekipleriyle bir araya gelmemesi için cep telefonuyla çekildi. Klibin yönetmenliğini ise Zeynep Günay Tan üstlendi.
2019 yılında 47’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilen Haluk Bilginer’in, “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir” diyerek spotunu seslendirdiği klipte, farklı farklı evlerde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde aynı coşkuya, aynı heyecana uyanan çocuklar, bebekler yer aldı.
23 Nisan 100. Yıl Marşı şu sözlerden oluştu:
“Gözlerimde ışık gibi
Bağımsızlık hediyesi
Uyandırır bir bayrama
Bu dünyada bir tek bizi
Gurur bizim, inanç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan
Kanatlanan kuşlar gibi
Sonsuz mavi gökler gibi
Selam gönder tüm dünyaya
Dalgalanan bayrağım gibi
Gurur bizim, sevinç bizim
Yarınlar bizim sen buna inan
Atamızdan armağan
Yüzyıllar yaşa 23 Nisan.”
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