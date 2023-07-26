2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okullar ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimini paylaşmasının ardından, milyonlarca öğrenci tarafından merakla beklenen okulların açılacağı tarih belli oldu. 16 Haziran tarihi itibarıyla karnelerine kavuşan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yaz tatilinin başlamasının ardından, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim takvimi ile okulların açılacağı tarih...
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Okulların açılacağı tarih öğrenci ve velilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 16 Haziran itibarıyla karne heyecanı yaşayan 19 milyon öğrenci, yaz tatilin bitip, okulların açılacağı tarihi araştırmaya başladı. Yeni dönem ilkokul kayıtları 14 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak. Peki, "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?" İşte yaz tatilinin biteceği tarih...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan eğitim takvimiyle birlikte, 2023-24 yılı için okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.
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2023-2024 YARIYIL VE DÖNEM SONU TATİLLERİ NE ZAMAN?
MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2023-2024 ara ve dönem tatil tarihleri de belli oldu.
Buna göre; yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.
2023-2024 eğitim yılı, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
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2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.
Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
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Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.