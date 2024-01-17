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        Haberler Gündem MEB 15 TATİL TARİHİ | MEB açıkladı: 2023 - 2024 Yarıyıl 15 tatili (sömestr) ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

        Yarıyıl tatili için geri sayım! Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman?

        Yarıyıl 15 tatil sorgulamaları hız kazandı. 11 Eylül tarihi itibarıyla yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlamıştı. Ocak ayının ortalarına gelinmesiyle yarıyıl (sömestr) tatili tarihleri merak konusu oldu. Tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim ile belli oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 22:30 Güncelleme: 17.01.2024 - 22:30
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        • 1

          Gözler 15 tatile çevrildi. Okullar yeni döneme 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Şubat ayına kısa bir süre kala milyonlarca öğrenci tarafından yarıyıl tatil tarihi sorgulamaları hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı. Peki, yarıyıl 15 tatil ne zaman ve okullar ne zaman kapanacak? İşte MEB takvimi ile yarıyıl (sömestr) tatili tarihi hakkında bilgiler...

        • 2

          YENİ EĞİTİM DÖNEMİ 11 EKİM'DE BAŞLAMIŞTI

          Yıl sonuna gelinmesiyle beraber öğrenciler, öğretmenler ve veliler yarıyıl tatilinin (sömestr) ne zaman olduğunu merak ediyorlar.

        • 3

          YARIYIL TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN?

          Öğrenciler, 22 Ocak Pazartesi günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

        • 4

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8-12 Nisan arası olarak belirlendi.

        • 5

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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