LeParisien'in haberine göre PSG ile Mbappe cephesi arasında benzeri görülmemiş bir sözleşme imzalandı. Haberde bu sözleşmenin spor tarihinde imzalanan en büyük meblağlı mukavele olduğu vurgulanırken sadece Mbappe'nin değil ailesinin de sürece dahil olduğu belirtildi.