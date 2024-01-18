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        Haberler Gündem Merkez Bankası Başkanı Erkan: Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım - Öne çıkan haberler

        MB Başkanı Erkan: Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, babası Erol Erkan tarafından Merkez Bankası çalışanının işten çıkarıldığı iddialarına yanıt verdi: Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2024 - 23:14 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:20
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        Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan açıklama
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        TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda ailesini ve kendisini hedef alan haberlerin asılsız ve kabul edilemez nitelikte olduğu belirtti. Erkan sorumlular hakkında yasal haklarını kullanacağını söyledi.

        Erkan konuya dair “Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.

        "ASILSIZ İDDİALAR KARŞISINDA"

        Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.

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        "YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

        Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyunun bilgisine sunulur.” ifadesini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        Sözcü Gazetesi'nin haberine göre bir Merkez Bankası çalışanı, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın talimatıyla işten çıkarıldığı, ayrıca Erol Erkan’a bir oda verildiği iddialarıyla CİMER’e şikayette bulunmuştu.

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        #Hafize Gaye Erkan
        #erol erkan
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