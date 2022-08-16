'Mazhar Alanson Senfoni' raflara çıkıyor

Mazhar Alanson’un 3 Mart 2019’da Şef Turhan Yükseler yönetiminde Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası ile verdiği “Mazhar Senfoni” konseri bu özel albümleriyle sevenleriyle buluştu. Bu özel kaydı CD formatında dinlemek isteyenler için özel bir baskı yapıldı.
Tamamı kendi söz ve bestelerinden oluşan 5o yılı aşkın kariyerinin en önemli hitlerinin bir arada bulunduğu “Mazhar Alanson Senfoni” için sahnede yer alan 40 kişilik orkestra bu büyük sesin bestelerine hayat veriyor.
Albümde "Yandım", "Ah Bu Ben", "Sarı Laleler", "Buselik Makamına", "Benim Hala Umudum Var", "Bodrum", "Yapma", "Hamak", "Mecburen", "Psikopat", "Aşkın Kenarından", "Güllerin İçinden & Bu Sabah Yağmur Var İstanbul"da, "Göz Yaşlarımı Bitti Mi Sandın & Tam Ortasındayım", "Sanatçının Öyküsü", "Ne Bileyim Ben", "Yaşın 19" ve "Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz?" şarkılarını bir araya getiriyor. Alanson’un zamansız şarkıları senfonik olarak dinleyicileriyle bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor.
Tüm dijital platformlarda yayında olan "Mazhar Alanson Senfoni" albümü 19 Ağustos’ta raflarda yerini alacak. Albümün plak formatı ise ekim ayında sevenleriyle buluşacak.
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