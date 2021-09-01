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Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasaydı belki MFÖ olmayacaktı
Türk tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Sanat dünyasından pek çok isim, üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi. Ünlü müzisyen Mazhar Alanson da duygularını paylaşırken, MFÖ'nün kuruluşunda Ferhan Şensoy'un önemini vurguladı
Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, önceki gün hayatını kaybetti. Haziran ayında anjiyo geçiren, ardından da anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce tedavi görmeye başlayan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ferhan Şensoy, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Şensoy'un ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, pek çok sanatçı da duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
MFÖ grubunun üyelerinden Mazhar Alanson da o isimlerden biriydi.
"Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı" diyen ünlü müzisyen, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken, İstanbul'a geldiğimde Fuat ile Özkan'ın, Ferhan Şensoy ile çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan'ın katkiları da çok iyiydi. Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat'ın besteledigi 'Ey Gidi Tahran' ve 'Gam Yeme Sen Ey Süreyya' adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri 'Ele Güne Karşı' diğeri 'Yalnızlık Ömur Boyu' oldu. Ferhan'ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyor, hem şarkılar, hem kahkahalarla okuduğumuz kitapları, oyunları, oyunculuğu için çok teşekkür ediyorum. Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı.
Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasaydı belki MFÖ olmayacaktı - Magazin haberleri/mazhar-alanson-ferhan-sensoy-un-oyunu-olmasaydi-belki-mfo-olmayacakti-3178473-magazin
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