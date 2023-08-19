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        Haberler Magazin Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur paylaşımı! 52 yıllık dostunun vefatının ardından sessizliğini bozdu

        Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur paylaşımı! 52 yıllık dostunun vefatının ardından sessizliğini bozdu!

        Türkiye'nin en sevilen müzik gruplarından biri olan MFÖ'nün usta sanatçılarından Özkan Uğur, geçtiğimiz 11 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanmıştı. Sevilen ismin 52 yıllık dostu Mahzar Alanson, sosyal medyada arkadaşının vefatının ardından ilk kez paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 09:43
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          Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri olan Özkan Uğur, üçünzü kez yakalandığı lenf kanseri sebebiyle geçtiğimiz 8 Temmuz günü kaldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve 11 Temmuz’da AKM’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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          AKM'de düzenlenen anma törenine birçok sanatçı katılmıştı. Özkan Uğur'un üyesi olduğu MFÖ grubundan 52 yıllık dostu Mazhar Alanson'un konuşması ise tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğmuştu.

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          Özkan Uğur'un vefatından sonra Mazhar Alanson'dan ilk kez paylaşım geldi. Alanson, 52 yıllık dostunun kaybı ardından sosyal medya hesabından ilk kez bir gönderi paylaştı.

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          Mahzar Alanson, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir hayranın yaptığı çizimi “Kim çizdiyse ellerine sağlık…” notunu düşerek paylaştı.

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          İşte Mazhar Alanson'un paylaşımı...

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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