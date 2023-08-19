Mazhar Alanson'dan Özkan Uğur paylaşımı! 52 yıllık dostunun vefatının ardından sessizliğini bozdu!

Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri olan Özkan Uğur, üçünzü kez yakalandığı lenf kanseri sebebiyle geçtiğimiz 8 Temmuz günü kaldığı hastanede hayatını kaybetmiş ve 11 Temmuz’da AKM’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanmıştı.