Mazhar Alanson'dan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'

Mazhar Alanson'dan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız'

Mazhar Alanson, yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturuyor. Sözleri ve bestesi Mazhar Alanson’a ait olan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız' adlı şarkının düzenlemesini Ercan Saatçi yaptı.

Mahzar Alanson'un yeni albümünde de yer alacak olan 'Biz Bu Yaşlarda Ağlarız', 17 Ocak'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.

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