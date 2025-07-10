Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Gaziantep'te trafik kazası sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Gaziantep'te trafik kazası sonrası kavga: 6 yaralı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı, 12 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 02:21 Güncelleme: 10.07.2025 - 02:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beykent Mahallesi 85004. Sokak'ta plakası ve sürücüsü belirlenemeyen 3 otomobil kazaya karıştı.

        Kaza sonrası taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polisin havaya ateş açarak ve biber gazı kullanarak sonlandırdığı kavgada 6 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #gaziantep
        #gaziantep haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        Fransa ile İngiltere'den nükleer iş birliği
        Fransa ile İngiltere'den nükleer iş birliği
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
        Sommer hazır kıta!
        Sommer hazır kıta!
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Çin: J-10'ları tedarik etmeye hazırız
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa