Çin: J-10'ları dost ülkelere tedarik etmeye hazırız

İsrail ile 12 gün süren çatışmanın ardından İran'ın hava gücünü artırma niyetinde olduğuna dair haberler çıkarken, Çin Savunma Bakanlığı J-10 savaş uçaklarını dost ülkelere tedarik etmeye hazır olduklarını bildirdi.

İran'ın J-10 savaş uçağıyla ilgilendiğine dair de haberler yayımlanırken, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, İran'ın ya da bir başka ülkenin J-10'lar için görüşme yürütüp yürütmediğine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

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Newsweek'in haberine göre, bir İsrailli yetkili, askeri emelleri nedeniyle İran'a baskı yapması için Çin'e çağrıda bulundu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SATILDIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin'in İran'a hava savunma sistemi verdiği yönündeki haberi reddetti.

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Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, Pekin'in İran'a hava savunma sistemi verdiği yönündeki habere ilişkin Israel Hayom gazetesinin sorusuna yazılı cevap verdi.

Açıklamada, Çin'in İran'a hava savunma sistemleri verdiği yönündeki haberin doğru olmadığı ifade edildi.

Pekin'in savaşan ülkelere "asla silah ihraç etmediği" savunuldu.

Middle East Eye haber sitesi, adını açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ile varılan ateşkesten sonra Çin'in İran'a karadan havaya savunma sistemleri verdiğini iddia etmişti. Fotoğraf: Reuters, temsilidir