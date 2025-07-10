En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kanunla, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlayan muharip sınıfı general veya amiral olmak şartı aranacak.

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Hizmet ve görev ihtiyacı sebebiyle bulundukları rütbede hizmete devam etmelerinde zaruret görülen muharip ve yardımcı sınıf general ve amirallerden her yıl en fazla 60 general ve amiral, terfi için yapılan yeterlik sıralamasında yıllık kontenjana göre yeterlik notu bir üst rütbeye yükseltilenlerden sonra gelmek şartıyla Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şuranın üçte iki çoğunluğunun kararı ile bir yıl daha aynı rütbede hizmete devam edebilecek.

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Zaruri hallerde hizmetin gereklerine göre Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanının teklifi üzerine Yüksek Askeri Şura'nın kararı ile hizmete devam ettirilen general ve amiral sayısı 75'e kadar artırılabilecek.

Kuvvet Komutanlığına atanan orgeneral-oramirallerin yaş haddi 67'ye yükseltilecek. Kuvvet komutanları ile orgeneral-oramirallerin yaş haddini birer yıllık süre ile 72 yaşına kadar uzatmaya yönelik Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. Kanun'da yapılan değişikliğe göre, hükmün yürürlüğe girdiği tarihte tümgeneral, tümamiral, tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinde bulunan muharip sınıf personelin korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmeleri için kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlama şartı aranmayacak. Harp akademileri öğrenimini başarıyla tamamlayan personel, kuvvet harp enstitüleri komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış sayılacak. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Turizmi Teşvik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan ücretsiz girişli günübirlik tesisler, münhasıran Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü veya en az yüzde 45 sermaye ortağı olduğu şirketler tarafından işletilecek, üçüncü kişilere devredilemeyecek ve işlettirilemeyecek. REKLAM Milli Parklar Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Doğa Koruma ve Milli Parklar Döner Sermaye işletmeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Döner Sermaye işletmeleri olarak yeniden tanımlanıyor, personel ve tüm mal varlığıyla birlikte devri sağlanıyor. Ayrıca muhasebe hizmetlerinin 5 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmesine imkan tanınıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yönelik düzenlemeler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, döner sermaye işletmeleri kurabilecek. Bu düzenleme kapsamına giren işletmelere toplam 100 milyon Türk lirası sermaye tahsis edilecek. Tahsis edilen sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek. Döner sermayenin işletmelere tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılması veya artırılması Bakanlıkça yapılacak. Döner sermaye, bütçeye konulacak ödeneklerle ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek karlar, bağış ve yardımlardan oluşacak. Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermayeyle sınırlı olmaksızın tahsis edilen sermaye tutarına eklenecek. Döner sermayenin işletilmesinden doğan karlar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye tutarına ulaşıncaya kadar döner sermayeye eklenecek. İşletmelerin faaliyet alanları, gelirleri, giderleri ve denetimi ile ilgili hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenecek. REKLAM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin hükümler, 24 Haziran 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer hükümler Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Günlük çalışma saatlerinin tespiti" başlıklı hüküm düzenleniyor. Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yer alan gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve diğer birimlerde görev yapmakta olan memur ve sözleşmeli personelin çalışma saatleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süreleri dikkate alınarak Bakanlık tarafından düzenlenecek. Engelliler ile hamile kadın personele ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklı tutulacak. Hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek.

Gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı olarak kurulan gençlik merkezi, genç ofis, yurt, kamp, spor tesisi, sporcu eğitim merkezi, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve diğer birimlerde fiilen görev yapan memur ve sözleşmeli personelden sayısı 12 bini aşmamak üzere gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara, yıllık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek azami fazla çalışma saatleri içinde kalınmak şartıyla ve her bir personel için ayda 90 saati aşmamak üzere her bir saat için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek. REKLAM Bu hüküm kapsamında ödeme yapılanlara, yaptıkları fazla çalışma karşılığında diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak. Bu ödemeye ilişkin usul ve esaslar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenecek. İş Kanunu'ndaki "hafta tatili ücreti" hükmünde yapılan değişiklikle haftalık çalışma süresi ile hak kazanılan hafta tatili hakkı saklı tutularak ve turizm sektöründe ortaya çıkan ihtiyaçlar göz önüne alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığından turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan personel yönünden haftalık izinlerin haftada 1 gün kullanılacağına ilişkin genel kurala istisna getiriliyor.

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin düzenleme kapsamında hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden 4 gün içinde kullandırılabilecek. Bu halde işçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmayacak. İşçi, verdiği onayı 30 gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilecek. Kanunla, İş Kanunu'nun "İdari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar" başlıklı hükmünde değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'da öngörülen idari para cezaları, gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilecek. İş Kanunu'nun "Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık" ve "İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık" başlıklı hükümleri uyarınca birden fazla ilde iş yeri bulunan işverenlere uygulanacak idari para cezası, iş yerlerinin merkezinin bulunduğu yerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilecek. Uygulanan idari para cezaları genel hükümlere göre tahsil edilecek.

"İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık" düzenlemesine aykırı hareket edenlere verilecek idari para cezası için Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un "İdari para cezaları" başlıklı hükmündeki tutarlar esas alınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 175 sayılı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile özel bütçeli bir kamu idaresi olarak teşkilatlandırıldığı için Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Kanun'un ek 2 sayılı cetvelinin "Özel Bütçeli Diğer İdareler" bölümüne "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü" de ekleniyor. Kanunla, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların kaynaklarından Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ekli 1, 2 ve 4 sayılı cetvellerinde yer alan idarelere proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin özel hesaplarda izlenecek. Hükmün uygulanmasına ve işlemlerin muhasebeleştirilmesine ilişkin esas ve usuller uluslararası antlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Bu hüküm, söz konusu Kanun'un yayımlandığı tarihten sonra yapılan işlemlere de uygulanmak üzere, düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

En düşük emekli aylığı 14 bin 469 liradan 16 bin 881 liraya yükseltilecek. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ve aylıklarla birlikte her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı dosya bazında, ilgili düzenleme uyarınca yapılacak ek ödeme dahil 16 bin 881 liradan az olamayacak. Bu hüküm, Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Mesleki Yeterlilik Kurumuna yönelik düzenleme Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda Mesleki Yeterlilik Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da değişikliğe gidilerek, "Vekalet ve istisna sözleşmesi ile yaptırılacak işler" düzenlemesi hüküm altına alınıyor. Buna göre, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, vekalet veya istisna sözleşmesiyle yabancı danışman ve uzmanlar, istisna sözleşmesiyle de yerli danışman ve uzmanların bilgi ve deneyimlerinden yararlanılabilecek. Bunlara yapılacak ödeme tutarı bir ayda, 48.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarın 3 katını aşmamak üzere görevin önem ve niteliği ile çalışılan gün ve saat dikkate alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından tespit edilecek.

Bu hüküm kapsamında özel bilgi ve uzmanlıktan yararlanılması, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmeyecek. Hizmetinden yararlanılacak kişi ve gün sayısı dahil hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Bu hüküm, 4 Haziran 2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. 375 Sayılı KHK'da değişiklik Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) değişikliğe gidiliyor. Buna göre, 73 sayılı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Geçici 1'inci maddesinin uygulanması kapsamında, unvanı veya görev yaptığı birim ya da bakanlığı değişenlerden mali hakları hususunda, haklarında 375 Sayılı KHK'nin ilgili hükmü ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabi tutulanlar hakkında söz konusu düzenlemelerin uygulanmasına devam edilecek.

Böylece mali haklardan yararlanmaya devam eden personelin mevcut mali haklarının kendisine ödenmesinin hukuki dayanağının ortadan kalkmaması ve ilgili personelin hak kaybına uğramaması amaçlanıyor. Bu hüküm, 24 Haziran 2025'ten itibaren uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kanun teklifinden 5 madde çıkarıldı AK Parti'nin kabul edilen önergeleri doğrultusunda 5 madde kanun teklifi metninden çıkarıldı ve bir maddede değişikliğe gidildi. Buna göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın taşra için yönetmelik çıkarma yetkisini, yazılı elektronik bildirimini, özel istihdam bürolarının İşkur ile veri paylaşımını ve SGK'ya yapılacak başvuruların Bakanlığın yurt dışı teşkilatına da yapılabilmesini düzenleyen 5 maddesi kanun teklifinden çıkarıldı. AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, teklifin 9. maddesinde değişikliğe gidilerek, gençlik ve spor il müdürlüklerine bağlı birimlerde çalışan memur ve sözleşmeli personele ödenecek fazla çalışma ücretinin hesaplanma şekli netleştirildi. TBMM Genel Kurulunda teklifin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.