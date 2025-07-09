Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Aziz milletim, kıymetli misafirler, her birinizi el kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm vatandaşlarıma selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Dost yüreklere güven veren çalışmalarından dolayı gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Her bir yol arkadaşıma emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"ŞEHİTLERİMİZİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Grup toplantımızı Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan kahraman askerlerimizin derin üzüntüsü içerisinde gerçekleştiriyoruz. Metan gazına maruz kalan 19 askerimizden 12'si maalesef şehit oldu. Şehitlerimize Cenabı Allah'tan sonsuz rahmet niyaz ediyorum. Onlar peygamberlik makamından sonra rütbelerin en yücesine kavuştular. Şehit askerlerimizin yakınlarına, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum.

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Bu cennet vatanın bu şanlı vatanın bize kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olduğunu hiçbir zaman unutmadık unutmayacağız. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşarak şehitlerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Terörsüz Türkiye çalışmalarının hiçbir yerinde şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek bir adım yoktur ve olamaz.

"TERÖR DUVARI YIKILDIKTAN SONRA HER ŞEY ÇOK DAHA FARKLI OLACAK" Türkiye'yi yarım asırlık bir musibetten kurtarıyoruz. Kanlı prangayı ayağımızdan tamamen söküp atıyoruz. Terör duvarı yıkıldıktan sonra her şey çok daha farklı olacak. Bunun da kazananı tüm Türkiye ardından tüm bölgedeki kardeşlerimiz olacak. "OLUMLU HABERLER ALACAĞIZ" DEM Parti ile yapıcı samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde olumlu haberlerin alınacağı bir sürece giriyoruz. Kaza yaşanmadan, sabote edilmeden neticelenmesini istiyoruz. Sürecin kısa sürede tamamlanmasını temenni ediyoruz. Cumhur İttifakı olarak milletimizin yıllardır beklediği o tarihi müjdeyi yine birlikte vereceğiz. İttifak ortakları olarak ilk günden itibaren nasıl tam bir dayanışma içinde hareket ettiysek bundan sonra da yine birlikte yol yürüyeceğiz. "ŞİKAYET EDEN DE EDİLEN DE CHP'Lİ" Türk siyaseti tarihinin en ibret verici, en tuhaf dönemlerinden birini yaşıyor. CHP'nin hazımsızlığının kökleri 14 Mayıs 1950'ye kadar uzanıyor. Bunların demokrasiden anladığı darbe ile iktidarı gasp etmektir. Konuşmalarında tutarlılık desen yok. Türkiye'nin umudu dedikleri bay Kemal'e bugün layık gördükleri muameleyi görüyorsunuz.

Bu partinin başında şaibeyle anılan Kasım 2023'te getirilen bir şahıs var. Oturduğu koltuğu dolduramayan bu zat kürsüye çıkıyor, meyhane ağzıyla konuşuyor. Bir sürü zırvayı arka arkaya sıralıyor. Konuşmalarında tutarlılık desen yok. Bir nevi bedava komedi. Ülkeye bir faydası yok ama en azından milleti eğlendiriyor. Yargı, hırsızlık çetesine soruşturma açtı. Şikayet eden ve edilenlerin hepsi CHP'li. Rüşvet düzeni dalga dalga uzandı. İstanbul'dan başlayan haraç, rüşvet düzeni pek çok ile yayılmış. Ahtapotun farklı il ve ilçelerdeki kolları birer birer deşifre olmaya başladı. "100 YILLIK HALK PARTİSİ OLMUŞ HARAÇ PARTİSİ" 100 yıllık halk partisi olmuş haraç partisi. Ortada tamamen hukuki bir süreç var. Ortada baklava kutuları var. Şimdi CHP Genel Başkanı çıkmış 'şok oldum' diyor. Sen bu kafayla gidersen daha çok şok olursun. En sonunda rezil rüsva olursun. Manavgat rezaletinin bir başka yanı şudur: CHP zihniyetinin en son kurbanı baklava olmuştur. Çalınan her kuruşun alınan her rüşvetin hesabını hukuk önünde sormak yargının asli vazifesidir. İster valizde ister baklava kutusunda olsun rüşvet aldıysanız vatandaşa harcamanız gereken kaynakları birilerine peşkeş çektiyseniz kusura bakmayın yargıya tıpış tıpış hesap vereceksiniz.

"MİLLETİN SEÇİM GÜNDEMİ YOK" Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 2028 yılında, mahalli idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak bay Özgür. Parmağını rastgele bir pazar gününe bastırıp şu tarihte seçim yapılır diye sizin kendi hayaliniz olabilir ama milletin böyle bir gündemi yok. Millet en son seçimde bize ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Bu süreyi sonuna kadar kullanacağız." Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin TRT'de duruşmaların canlı yayınlanmasına ilişkin açıklamaları hakkında konuşan Erdoğan, "Bana göre gayet güzel bir takdirdir, hayrolur" dedi.