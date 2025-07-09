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        Haberler Dünya Trump'tan Liberya Cumhurbaşkanı'na İngilizce sorusu | Dış Haberler

        Trump'tan Liberya Cumhurbaşkanı'na İngilizce sorusu

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin İngilizcesinden etkilenerek "Böyle güzel konuşmayı nerede öğrendiniz?" diye sordu. Liberya Cumhurbaşkanı, ülkesinde öğrendiğini söyledi. İngilizce'nin Liberya'nın resmi dili olduğu biliniyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 09.07.2025 - 22:53
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        "Bu kadar iyi İngilizceyi nerede öğrendiniz?"
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        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Afrikalı bazı liderleri ağırladı.

        Trump, toplantı sırasında Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai'nin akıcı İngilizcesinden etkilenerek "Çok iyi İngilizce. Çok güzel. Bu kadar iyi konuşmayı nerede öğrendiniz? Eğitim mi aldınız? Nerede, Liberya'da mı?" sorusunu sordu.

        Liberya Cumhurbaşkanı ise "Evet" yanıtını verdi. İngilizcenin Liberya'nın resmi olduğu bilinirken, ülke, ABD'de özgürlüğünü kazanan kölelerin ana yurtlarına dönüşüyle 19. yüzyılın ortalarında kuruldu.

        GAZZE AÇIKLAMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de bir anlaşma ihtimalinin "kesin olmamakla birlikte çok yüksek" olduğunu söyledi.

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        İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmelerinde "çoğunlukla Gazze’den bahsettiklerini" söyleyen Trump, "Gazze ve üzerinde çok uğraştığımız diğer tüm konular hakkında kesin bir şey yok, ancak bir anlaşmaya, bir tür uzlaşmaya varma ihtimalimiz çok yüksek” ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı, Gazze'de bir ateşkesin, "bu hafta olmazsa belki gelecek hafta" olabileceği umudunu paylaştı.

        Beyaz Saray'da Steve Ron Dermer ile Katar elçisi arasında yapılan gizli bir toplantıyla ilgili soruyu cevaplayan Trump, ikilinin, Gazze'de esirler ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili müzakerelerde önemli ilerleme sağladığı iddiasının ''mümkün'' olduğunu belirtti.

        ABD Başkanı Trump şunları kaydetti:

        "Muhtemelen, size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Gizli olup olmadığını bilmiyorum ama benim için önemli değil. Sırlar bizi istediğimiz şeye ulaştırıyorsa iyidir. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirleri geri almak istiyoruz. Ve sanırım bunu başarmaya yakınız."

        Axios'a bilgi veren iki kaynak, ABD, İsrail ve Katarlı üst düzey yetkililerin dün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği gizli görüşmelerde, Gazze'de uzun süredir beklenen ateşkes ve esirlerle ilgili anlaşmanın önündeki en önemli engele odaklandıklarını söylemişti.

        *Fotoğraf: Associated Press

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