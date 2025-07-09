Murat Çalık hastaneye sevk edildi

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

REKLAM advertisement1

Mehmet Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin cezaevinden hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Koçhan Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Tek kişilik koğuşta kalıyor. Sabah vücudunun uyuştuğunu, göğüs ağrısı ve nefes darlığı çektiğini hissediyor. Acil butonuna basmak istemiş ama basamamış. Zannediyorum o sırada yemek getiren infaz koruma memurları fark etmiş. Revire haber vermişler. Revirden de 112 ile gerekçesiyle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Bir çok tetkik yapıldı. Tomografiye alındı, EKG çekildi. Sonuçları bekliyoruz” dedi.

4 TEMMUZ'DA AMELİYAT EDİLMİŞTİ

Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 4 Temmuz'da İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ameliyat edilmişti. Çalık'ın boynundaki kitle nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi.

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDAN TUTUKLANMIŞTI 19 Mart’ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil pek çok siyasi tutuklanmıştı. Çalık da ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘irtikap’ suçlarından sevk edildiği hakimlikçe kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ardından İçişleri Bakanlığı Çalık’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Çalık, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden İzmir'e nakledilmişti.