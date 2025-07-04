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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Murat Çalık ameliyat edildi | Son dakika haberleri

        Murat Çalık ameliyat edildi

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ameliyat edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 12:47 Güncelleme: 04.07.2025 - 12:56
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        Murat Çalık ameliyat edildi
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        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ameliyat edildi. Çalık'ın boynundaki kitle nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi.

        Çalık'ın son yapılan kemik iliği patolojisi sonuçlarında anormal bulgular tespit edilmişti.

        Avukatları, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Çalık için tahliye talebinde bulunmuştu. Başvurudan bir süre sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Çalık, daha önce lenfoma ve lösemi tedavisi görmüştü.

        Fotoğraf: İHA

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        #Murat Çalık
        #haberler
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