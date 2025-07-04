Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede ameliyat edildi. Çalık'ın boynundaki kitle nedeniyle ameliyat edildiği öğrenildi.

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Çalık'ın son yapılan kemik iliği patolojisi sonuçlarında anormal bulgular tespit edilmişti.

Avukatları, bir süre önce sağlık sorunları nedeniyle Çalık için tahliye talebinde bulunmuştu. Başvurudan bir süre sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Çalık, daha önce lenfoma ve lösemi tedavisi görmüştü.

Fotoğraf: İHA