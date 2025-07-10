Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Fransa ile İngiltere'den nükleer iş birliği | Dış Haberler

        Fransa ile İngiltere'den nükleer iş birliği

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bir araya geldi. İki lider, nükleer iş birliğini derinleştirme konusunda hemfikir olurken, nükleer güçlerin koordinasyonunda anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 10.07.2025 - 01:33 Güncelleme: 10.07.2025 - 01:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fransa ile İngiltere'den nükleer iş birliği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

        İkili, Avrupa'ya yönelik tehditleri caydırmak amacıyla nükleer iş birliğini derinleştirme konusunda hemfikir olurken, iki ülkenin nükleer güçleri arasında eş güdüm sağlanması için anlaşmaya vardı.

        İngiltere'den yapılan açıklamada, iki ülkenin nükleer gücünün birbirinden bağımsız kalmaya devam edeceği ancak koordine edilebilir hâle geleceği bildirildi.

        Açıklamada, iki ülkenin varoluşsal çıkarlarına yönelik bir tehditte, iki ülkenin nükleer gücüyle karşılık verilebileceği ifade edildi.

        İki lider ayrıca, Storm Shadow seyir füzelerinin geliştirilmesi konusunda da anlaşmaya vardı.

        REKLAM

        GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ELE ALINDI

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasa dışı şekilde göçmenleri taşıyan küçük teknelerle mücadelede yeni caydırıcı unsurlar dahil yenilikçi çözümlere ilişkin daha fazla ilerleme kaydetme gerekliliği konusunda mutabık kaldı.

        Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcünün yazılı açıklamasına göre, Starmer, İngiltere'ye üç günlük resmi ziyarette bulunan Macron ile Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

        Starmer ve Macron, Ukrayna'ya destek konusunda ortak liderlikten savunma işbirliğini güçlendirmeye, ikili ticaret ve yatırımı artırmaya kadar ülkeler arasındaki işbirliğini daha da derinleştirme konusunda mutabık kaldı.

        Liderler, düzensiz göçün ve küçük tekne geçişleri tehdidiyle mücadelenin ortak çözümler gerektiren ortak öncelik olduğu görüşünü paylaştı.

        İki lider, küçük tekne geçişlerini yöneten suç çetelerin iş modelini kıracak yeni caydırıcı unsurlar dahil yenilikçi çözümlere ilişkin daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

        Starmer ve Macron ayrıca, yarın düzenlenecek “37. İngiltere-Fransa Zirvesi”nde ele alınacak alanlarda somut ilerleme kaydetmeyi hedeflediklerini aktardı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanlığı'nda Duran dönemi
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        5 immünoterapi ilacı, SGK geri ödeme listesine eklendi
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Kaza sonrası çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Filenin Sultanları, Hollanda'ya set vermedi!
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Murat Çalık yoğun bakımda
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Paris Saint-Germain, Real Madrid'i dağıttı!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Sommer hazır kıta!
        Sommer hazır kıta!
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber: Ceza onaylandı
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Tek şarj ile 1200 km rekoru
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Habertürk Anasayfa