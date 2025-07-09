Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Hakan Çalhanoğlu için flaş bir iddia öne sürüldü. İtalyan basını, milli futbolcunun Inter'de kalacağını yazdı. Öte yandan Hakan'ın Galatasaray'a transfer olması için gerekli şartların oluşmadığı aktarıldı.
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Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için yoğun çaba sarfeden Galatasaray, mutlu sona ulaşamadı.
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Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Hakan Çalhanoğlu, Inter'de kalacak. Galatasaray ile Inter arasında görüşmelerin sürmesi için gerekli şartlar oluşmadı.
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Daha önceki haberlere; Inter, Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euroluk bir teklif gelmediği sürece oyuncuyu satmayacaklarını Galatasaray'a iletmişti.
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Hakan Çalhanoğlu, takım içinde yaşanan atışma sonrasında Lautaro Martinez ve Başkan Giuseppe Marotta'ya paylaşım yaparak yüklenmişti.
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SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 47 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
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