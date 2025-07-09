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        Haberler Dünya Friedrich Merz: Ukrayna Savaşı'nda diplomatik yollar tükendi | Dış Haberler

        Friedrich Merz: Ukrayna Savaşı'nda diplomatik yollar tükendi

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclisteki konuşmasında Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu. Merz, Ukrayna Savaşı'nda diplomatik yolların tükendiğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.07.2025 - 19:34 Güncelleme: 09.07.2025 - 19:41
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        Friedrich Merz: Diplomatik yollar tükendi
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        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Mecliste açıklamalarda bulundu.

        Merz, Ukrayna'ya verdikleri desteğin süreceğini belirterek "Politik sol ve Rusya dostu sağcılara karşı da Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu desteği sürdüreceğiz. Daha açık söylemek gerekirse diplomatik yollar tükendi." şeklinde konuştu.

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        NATO VE VERGİ AÇIKLAMASI

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar bir uzlaşma sağlanacağına dair "ihtiyatlı iyimserlik içinde" olduğunu söyledi.

        Başbakan Merz, Federal Meclis'teki bütçe oturumunda konuştu.

        Merz, "En geç ay sonuna kadar ABD ile bu konuda bir anlaşmaya varabileceğimiz konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Bu, özellikle ihracat odaklı ekonomimizin çıkarlarına uygundur." dedi

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        Almanya'da savunma harcamalarının önemli ölçüde artırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin önemini hatırlatan Merz, Almanya'nın AB ve NATO'da liderlik sorumluluğu üstlendiğini belirtti.

        Merz, "Savunma harcamalarının yapılmaması halinde NATO, muhtemelen üyeliğin 70. yılında dağılmış olurdu." dedi.

        *Fotoğraf: EPA/CLEMENS BILAN

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