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        Haberler Dünya ABD basını: Almanya tank ve zırhlı araç için 25 milyar euro ayırmaya hazırlanıyor | Dış Haberler

        "Almanya tank ve zırhlı araç tedarik etmeye hazırlanıyor"

        Avrupa ülkeleri savunma alanında takviyeler yapmayı planlarken, ABD basını Almanya'nın tank ve zırhlı araç tedariki için 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 20:23 Güncelleme: 05.07.2025 - 20:34
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        "Almanya savunmaya 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlanıyor"
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        Avrupa ülkeleri, Ukrayna Savaşı'nın etkileriyle birlikte savunma alanındaki harcamalarını artırmayı planlarken, ABD basını, Almanya'nın tank ve zırhlı araç tedariki için 25 milyar euro tahsis etmeye hazırlandığını bildirdi.

        Bloomberg'in konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Alman ordusuna (Bundeswehr) 2500 zırhlı araç tedarikinin yanı sıra bin adet de tank tedarik edilmesi düşünülüyor.

        Tedariki planlanan tank tipi olarak ise Leopard-2 ön plana çıkarken, söz konusu tankın Ukrayna Savaşı'nda kullanıldığı biliniyor.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Almanya'ya yönelik sabotaj eylemlerinde bulunduğunu ifade ederken, aynı zamanda espiyonaj faaliyetlerine de değinmişti.

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        Merz "Rusya bize saldırıyor, kendimizi savunmalıyız." şeklinde konuşmuştu.

        Merz, daha önceki açıklamalarında Rusya tehdidine değinerek, Avrupa için en büyük tehdidin Rusya olduğunu ifade etmişti.

        Friedrich Merz: Rusya en büyük tehdit olmaya devam ediyor
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        Avrupa'nın en önemli savunma sanayii şirketlerinden olan Rheinmetall'in CEO'su Armin Papperger, Avrupa'nın silah depolarının boş olduğunu ifade ederek, savunma sanayiine önem verilmesi gerektiğini işaret etmişti.

        Rheinmetall CEO'su: Avrupa'nın silah depoları boş
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        *Fotoğraf: AP / Mindaugas Kulbis, temsilidir

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