Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması belli oldu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul ediliyor. Bu günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.

TÜİK'in BM'den derlediği verilere göre işte dünyanın en kalabalık 20 ülkesi ve Türkiye'nin sıralaması...