Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı! Türkiye'nin sıralaması belli oldu
TÜİK, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yayınladığı bültende dünyanın en kalabalık ülkelerini ve Türkiye'nin sıralamasını açıkladı
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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul ediliyor. Bu günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.
TÜİK'in BM'den derlediği verilere göre işte dünyanın en kalabalık 20 ülkesi ve Türkiye'nin sıralaması...
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1. HİNDİSTAN
Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan oldu.
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2. ÇİN
Verilere göre Hindistan'ı, 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin izledi.
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3. ABD
Hindistan'ın 1, Çin'in 2 olduğu listede 3. sırayı 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu.
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4. ENDONEZYA
4. sırada olan Endonezya'nın 2024 nüfusunun 283 milyon 487 bin 931 kişi olduğu tahmin ediliyor.
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5. PAKİSTAN
5. sırada olan Pakistan'ın 2024 nüfusu ise 251 milyon 269 bin 164 kişi olarak tahmin ediliyor.
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6. NİJERYA
Nüfus: 232 milyon 679 bin 478 kişi
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7. BREZİLYA
Nüfus: 211 milyon 998 bin 574 kişi
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8. BANGLADEŞ
Nüfus: 173 milyon 562 bin 364 kişi
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9. RUSYA
Nüfus: 144 milyon 820 bin 423 kişi
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10. ETİYOPYA
Nüfus: 132 milyon 59 bin 768 kişi
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11. MEKSİKA
Nüfus: 130 milyon 861 bin 7 kişi
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12. JAPONYA
Nüfus: 123 milyon 753 bin 41 kişi
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13. MISIR
Nüfus: 116 milyon 538 bin 258 kişi
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14. FİLİPİNLER
Nüfus: 115 milyon 843 bin 670 kişi
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15. KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ
Nüfus: 109 milyon 276 bin 265 kişi
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16. VİETNAM
Nüfus: 100 milyon 987 bin 687 kişi
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17. İRAN
Nüfus: 91 milyon 567 bin 738 kişi
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18. TÜRKİYE
Nüfus: 85 milyon 664 bin 944 kişi
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19. ALMANYA
Nüfus: 84 milyon 552 bin 242 kişi
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20. TAYLAND
Nüfus: 71 milyon 668 bin 11 kişi
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