İletişim Başkanlığı'nda Burhanettin Duran dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDA DURAN DÖNEMİ

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Resmi Gazete'de yer atama kararıyla; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı.

2013 YILINDA PROFESÖR UNVANI ALDI

1970 yılında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran evli ve 3 çocuk babasıdır. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Duran, doktorasını 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tamamladı. 2006 yılında doçent, 2013 yılında ise profesör unvanını aldı.

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ABD'DE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI

Akademik kariyerine 1993 yılında Sakarya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Duran, 2001-2006 yılları arasında aynı üniversitede öğretim üyesi olarak görev yaptı. Ardından 2006-2009 yılları arasında Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. 2009-2015 yılları arasında ise İstanbul Şehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak akademik çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte 2010-2011 yılları arasında George Mason Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak da bulundu.

SETA GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ YÜRÜTTÜ 2013-2014 yılları arasında İstanbul'da, 2014-2024 arasında ise Ankara'da SETA'nın genel koordinatörlüğünü yürüten Duran, aynı zamanda 2015-2017 ve 2022-2024 yılları arasında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde, 2017-2022 yılları arasında da İbn Haldun Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISIYDI 20 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Burhanettin Duran, 10 Temmuz 2025'te yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atandı. GÖREVLERİ 2018 Ekim Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi 2022-2024 Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2017-2022 Öğretim Üyesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İbn Haldun Üniversitesi REKLAM 2015-2017 Öğretim Üyesi, Uluslararası İlişkiler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 2014-2024 Genel Koordinatör, SETA 2013-2014 Genel Koordinatör, SETA, İstanbul 2010-2011 Misafir Öğretim Üyesi, George Mason Üniversitesi 2009-2015 Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İstanbul Şehir Üniversitesi 2006-2009 Bölüm Başkanı, Uluslararası ilişkiler, Sakarya Üniversitesi 2001-2006 Öğretim Üyesi, Uluslararası ilişkiler, Sakarya Üniversitesi

1993–2001 Araştırma Görevlisi, Kamu Yönetimi Bölümü, Sakarya Üniversitesi AKADEMİK ÇALIŞMALARI Değişik kitap ve dergilerde Türk dış politikası, Türk siyasi hayatı, Avrupa, Ortadoğu’da dönüşüm ve siyaset, demokrasi, sivil toplum, Türk düşünce tarihi ve İslamcılık konularını işleyen Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunan Duran’ın 19. Dönem Parlamento Tarihi (3 cilt) başlıklı kitabı yayımlanmıştır. BİLİMSEL YAYINLARI Makaleleri Middle Eastern Studies, Journal of Muslim Minority Affairs, Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, Journal of Balkan and Near Eastern Studies, Insight Turkey, the Muslim World, Euro Agenda, Perceptions, Orient, Liberal Düşünce, Muhafazakar Düşünce, Demokrasi Platformu, Hece, Bilgi ve Sivil Toplum dergilerinde yayınlanmıştır. Türk Dış Politikası Yıllığı (2009-2023) editörleri arasındadır. İletişim Başkanı Burhanettin Duran oldu Haberi Görüntüle