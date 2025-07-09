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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da kaleye en yakın aday Yann Sommer! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da kaleye en yakın aday Yann Sommer!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanırken, diğer taraftan da kaleci konusunu çözmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda kaleci transferi için en yakın aday Yann Sommer olurken, 36 yaşındaki İsviçreli file bekçisinin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

        Giriş: 09.07.2025 - 13:05 Güncelleme: 09.07.2025 - 13:10
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          Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi.

        • 2

          İtalya'ya uçan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Milano'da Osimhen dışında da görüşmeler yapacak.

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          Daha önce aracı menajer George Gardi'nin önerisiyle gündeme gelen Yann Sommer şu anda en yakın aday.

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          Inter'den ayrılmak isteyen 36 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.

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          Sommer daha önce Galatasaray'dan 5 milyon Euro yıllık ücret talep etmişti.

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          Abdullah Kavukçu'nun Inter yönetimiyle bir araya gelmesi ve masaya oturması bekleniyor.

        • 7

          KAVUKÇU, PETROVIC İÇİN DE MASAYA OTURACAK

          Abdullah Kavukçu İtalya'daki görüşmelerinin ardından Londra'ya geçecek ve Djordje Petrovic için Chelsea ile görüşecek.

        • 8

          Chelsea 25 yaşındaki kaleci için 22 milyon sterlinlik beklentisinden vazgeçmiyor.

        • 9

          Galatasaray ise kaleci transferini mümkün olduğunca düşük bonservis bedeliyle çözme niyetinde.

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          Chelsea ise, Petrovic'i göz önünde tutmak ve ilerleyen yıllarda geri almak için İngiltere içine satmaya daha sıcak bakıyor.

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