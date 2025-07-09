Galatasaray'da kaleye en yakın aday Yann Sommer!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanırken, diğer taraftan da kaleci konusunu çözmek için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda kaleci transferi için en yakın aday Yann Sommer olurken, 36 yaşındaki İsviçreli file bekçisinin Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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Victor Osimhen'i kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi.
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İtalya'ya uçan Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Milano'da Osimhen dışında da görüşmeler yapacak.
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Daha önce aracı menajer George Gardi'nin önerisiyle gündeme gelen Yann Sommer şu anda en yakın aday.
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Inter'den ayrılmak isteyen 36 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Galatasaray'a yeşil ışık yaktı.
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Sommer daha önce Galatasaray'dan 5 milyon Euro yıllık ücret talep etmişti.
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Abdullah Kavukçu'nun Inter yönetimiyle bir araya gelmesi ve masaya oturması bekleniyor.
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KAVUKÇU, PETROVIC İÇİN DE MASAYA OTURACAK
Abdullah Kavukçu İtalya'daki görüşmelerinin ardından Londra'ya geçecek ve Djordje Petrovic için Chelsea ile görüşecek.
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Chelsea 25 yaşındaki kaleci için 22 milyon sterlinlik beklentisinden vazgeçmiyor.
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Galatasaray ise kaleci transferini mümkün olduğunca düşük bonservis bedeliyle çözme niyetinde.
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Chelsea ise, Petrovic'i göz önünde tutmak ve ilerleyen yıllarda geri almak için İngiltere içine satmaya daha sıcak bakıyor.