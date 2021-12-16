Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; '5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek üstlendi.
'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görülen MFÖ grubunun solistlerinden Mazhar Alanson, gazetecilerle sohbet etti.
"ÖDÜL ALMAK NEFSİMİ OKŞADI"
Alanson, "Pandemi dönemi sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Boyuna yazdım. Çalmak içinse pek bir şey olmadı. Yakında bir solo albümüm çıkacak. MFÖ ile de single çıkacak. Müzik programından ödül almak nefsimi okşadı. İnşallah ikinci bir mesleğim olmuş oldu." yanıtını verdi.
"DANS DEĞİL, SPOR!"
Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçının eşi Biricik Suden, direk dansı öğrenmeye başlamış ve o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Eşine gelen eleştiriler hakkında konuşan Mazhar Alanson, "Dans değil, spor! Kayak, kürek ve halter de yapıyor. Sporun bütün dallarını yapıyor." diyerek Suden'e destek verdi.
"CİNSELLİK İÇİN DİREKLERE SALDIRMAYA İHTİYACIM YOK!"
Öte yandan paylaşımı nedeniyle olumlu yorumların yanı sıra tepkilere de maruz kalan Biricik Suden, konuyla ilgili bir açıklamada bulunarak, "Bu zor, güç, denge ve teknik gerektiren bir spor. Cinsellik için direklere sarılmaya hiç ihtiyacım yok! Sizlerin de olmasın..." ifadelerini kullanmıştı. Alanson da eşinin gönderisine alkış emojileri koymuştu.
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