Maymunlar Cehennemi filmi oyuncuları kimler? Maymunlar Cehennemi filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Bilim Kurgu ve Aksiyon dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı Hollywood yıldızları yer alıyor. İşte, filmin detayları...

MAYMUNLAR CEHENNEMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film günümüzde yaşanmaktadır. Genetik mühendislerinin maymunların üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucu maymunlarda zihinsel gelişmeler olmuştur. Bunları gözlemleyen Will Rodman bir maymunu o genetik araştırmaların yapıldığı tesisten kaçırır. Filmin asıl konusu bundan sonra başlar. Will maymunla dostluk kurar ve ona pek çok şey öğretip bir insan gibi yaşatmaya çalışır. Fakat maymun bunu fark eder. Bir gün, Will'in babası araba kazası yapar.

Çarptığı arabanın sahibi Will'in babasının üzerine yürür ve bunu gören Cesar (Will, maymuna bu adı verir.) sinirlenip adamı yaralar. Bunun üzerine Cesar maymun hapishanesine atılır. Burada birçok maymunla tanışır ve pek çok işkenceye katlanır. Fakat Will'e de kırgınlığı geçmez, çünkü Will'in onu orada bıraktığını sanır. Cesar bütün bu olanlara rağmen plan kurar ve maymun arkadaşları ile kaçar ve ardından genetik mühendislerinin bulunduğu binayı yağmalarlar. Birçok insanı öldürüp ormana ulaşmaya çalışırlar ve başarırlar. Filmin sonunda Will, Cesar'a yanında kalabileceğini söyler; fakat Cesar, evinin maymunların yanı olduğunu söyler.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Freida Pinto, Brian Cox, Andy Serkis, James Franco, David Oyelowo, John Lithgow, Tom Felton yer alıyor.