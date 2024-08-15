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        Haberler Magazin Maymun çiçeği virüsü, Yusuf Güney'in o açıklamalarını gündeme getirdi - Magazin haberleri

        Yusuf Güney, 'Çok ciddi bir pandemi geliyor' demişti

        Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etmesinin ardından, Yusuf Güney'in, "Ağustos ayında çok ciddi bir pandemi geliyor" sözleri akıllara geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 15.08.2024 - 09:35
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          Dünya Sağlık Örgütü, dün aldığı kararla Afrika'yı etkisi altına alan maymun çiçeği virüsü salgını nedeniyle "küresel acil durum" ilan etti.

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          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

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          DSÖ'nün kararının ardından, son dönemde sıra dışı çıkışlarıyla gündeme gelen Yusuf Güney'in iki ay önce yaptığı açıklama gündeme geldi.

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          Eser Yenenler'in programına katılan Yusuf Güney; "3-4 aya kadar hayvan kaynaklı bir virüs geliyor" demişti.

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          Şarkıcı, katıldığı başka bir programda da; "Çok ciddi bir pandemi geliyor. Ağustos ayı gibi patlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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          MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NEDİR?

          Maymun çiçeği, 1980’li yıllarda tamamen ortadan kalkan çiçek hastalığının daha az bulaşıcı, daha hafif semptomlara neden olan ve daha az ölümcül hastalığa yol açan bir çeşit akraba virüsü olarak biliniyor. ABD Hastalık Kontrol Merkezlerine (CDC) göre maymun çiçeği, virüs enfeksiyonu sonucu meydana gelen nadir hastalıklardan biri.

          DSÖ verileri bu virüsün ilk Orta ve Batı Afrika’daki tropik yağmur ormanlarında ortaya çıktığını ortaya koyuyor.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’na (UKHSA) göre, maymun çiçeği insanlar arasında kolay yayılmayan nadir bir viral enfeksiyon.

          DSÖ, bulaşmanın, enfekte hayvanların kan, vücut sıvıları veya deri veya mukoza lezyonları ile doğrudan temas yoluyla gerçekleşebileceği görüşünde. Africa CDC'den uzmanlar, virüsünün yeni varyantının şimdiye kadar görülenlerin arasında en tehlikelisi olduğunu belirterek, yayılma hızından endişe ediyor.

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