Mayısta dış ticaret açığı yüzde 18.8 yükseldi

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Ticaret Bakanlığı mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı Buna göre Türkiye'nin ihracatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.4 artarak 21 milyar 561 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 16'lık artışla 34 milyar 312 milyon dolara ulaştı.

Böylece mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 18.8 artarak 12 milyar 660 milyon dolara yükseldi.

İLK 5 AYDA YÜZDE 29.5'LİK ARTIŞ

Böylece ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 0.2 artarak 102 milyar 521 milyon dolara, ithalat ise yıllık yüzde 8.9'luk yükselişle 158 milyar 625 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığı da yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29.5 artarak 56 milyar 104 milyon doları buldu.

2022 Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 64 iken geçen ay yüzde 63.1'e geriledi. 2022 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 70.3 olan bu oran, bu yılın ilk 5 ayında yüzde 54.6'ya geriledi.

ALMANYA İLK SIRADA

Türkiye'nin mayıs ayında en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 810 milyon dolar), ABD (1 milyar 307 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 51 milyon dolar) oldu.

Mayısta en fazla ithalat yapılan ülkeler ise sırasıyla; Rusya (4 milyar 575 milyon dolar), Çin (4 milyar 347 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 672 milyon dolar) olarak açıklandı.

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