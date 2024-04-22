Mayıs ayında elektrik ve doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
Ev ekonomisinin iki önemli harcaması olan elektrik ve doğalgaz için "Elektrik ve doğalgaza zam var mı?" sorusu araştırılıyor. Konu hakkında açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan geldi. İşte, detaylar...
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Vatandaşlar tarafından tüm zam ve indirim haberleri dikkatle takip ediliyor. Bu kapsamda, ev ekonomisinin iki ana ödemesini oluşturan elektrik ve doğalgaz zammına dair bir açıklama geldi. Peki, Mayıs ayında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? İşte, detaylar...
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MAYIS AYINDA ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YAPILACAK MI?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, Mayıs ayında elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağını açıkladı.
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"ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA EN UCUZ İKİNCİ ÜLKEYİZ"
2024 yılının başında katıldığı programda çeşitli açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar,Şu anda Türkiye'de doğal gaz ve elektrikte o kadar büyük bir destek sağlıyoruz ki Avrupa'da elektrikte ve doğal gazda en ucuz 2. ülkeyiz." şeklinde konuşmuştu.
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