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Maydanozun bilinmeyen 14 faydası!

Maydanozun faydaları nelerdir?

Düşük kalorisi ve vitamin içeriğiyle diyetlere gönül rahatlığıyla eklenebilen maydanoz, bağışıklık sisteminin de güçlenmesine katkıda bulunuyor. Diyetisyen Sinem Türkmen, maydanozun faydalarını anlattı

01.05.2022 - 06:44 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Maydanozun vücut için vazgeçilmez bir besin olduğunu belirten Diyetisyen Sinem Türkmen, "Yemeklere hem sağlık hem de lezzet katar. Maydanozun 100 gramında 36 kalori, 56 mg sodyum, 554 mg potasyum, 133 mg kalsiyum, 133 mg C vitamini, 50 mg magnezyum vardır" dedi. 

  • MAYDANOZ SUYU AŞIRI TÜKETİLMEMELİ

    Pek çok kişinin internetten yaptığı araştırmalarda maydanozla ilgili yanlış bilgiler edinebildiğini söyleyen Türkmen, "Örneğin, maydanoz suyunun kilo verdirdiğine dair bir inanış da bulunmaktadır. Hatta pek çok detoks programında maydanoz suyu da yer almaktadır. Ancak maydanozu tüketirken de aşırıya kaçmamak önemlidir. Çok miktarda maydanoz tüketilirse vücuttan çok miktarda sıvı atılır. Aşırı miktarda maydanoz suyu içmek sıvı kaybına neden olabilir" diye konuştu. 

  • Yağ atılmadığı sürece zayıflamanın söz konusu olmayacağını kaydeden Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maydanoz detoksu, vücuttaki ödemin atılmasına fayda sağlar. İhtiyaca göre maydanoz limon kürü de yapılabilir. Ancak çok miktarda tüketilmemesi gerekir. Maydanoz kürü ihtiyacına beslenme ve diyet uzmanı gereken tahlilleri yaptıktan sonra karar verir."

  • MAYDANOZUN FAYDALARI 

    Türkmen, maydanozun pek çok faydası olduğunu aktardı:

    * Yarım su bardağı maydanoz günlük A vitamininin yüzde 108'ini, C vitamininin yüzde 53'ünü, K vitamininin yüzde 547'sini, folatın yüzde 11'ini, potasyumun yüzde 4'ünü karşılar.

  • * Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından da zengindir. Maydanoz muhteşem bir A ve C vitamini kaynağıdır.

    * Antioksidan özelliklere sahiptir.

    * Kalorisi düşüktür, kilo verme diyetlerinde gönül rahatlığıyla yenebilir. Maydanoz kemik sağlığını destekler.

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