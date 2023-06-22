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Ev oturmaları, çay saatleri, doğum günü partileri, piknikler gibi çeşitli aktivitelerin olmazsa olmazı mayalı poğaçalardır. Mutfağınızda pişmeye başladığı andan itibaren kokusuyla sizi ve komşularınızın karnını acıktıran mayalı poğaçaları yapmak aslında sanıldığı kadar zor değil. Mayalı poğaçaları dilediğiniz iç harcı ile pişirebileceğiniz gibi sade de yapabilirsiniz. Özellikle Pazar kahvaltılarında domates, peynir, zeytin, reçel gibi kahvaltılıkların yanına yaptığınız sade mayalı poğaça ile kahvaltınızın tadı bir başka olur.

Çat kapı gelen misafirler için ev sahipleri en kolay poğaça tarifi nedir, nasıl yapılır şeklinde arama motorunda arama yapmaya başlar. Mayasız kolay yapılan poğaçalar olduğu gibi mayalı kolay lezzetli poğaçalar da elde edebilirsiniz. Çocuklarınızın beslenme saatleri için yumuşak poğaça tarifi arayışınız var ise sizin için derlediğimiz tarifi hazırlayabilirsiniz.

Siz de puf puf kabaran, yumuşacık mayalı poğaçanın içerisine peynir, sucuk gibi iç harcı koyabileceğiniz gibi sade olarak da beslenme saati için yapabilirsiniz. Sade poğaçayı bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıp içerisine sandviç malzemelerinden olan domates, salatalık, peynir gibi ürünler koyarak besleyici özelliğini arttırmanız mümkün.

Kaç kişilik: 20 adet

Hazırlama süresi:20 dakika

Pişirme süresi:25 dakika

Kalori: 1 adet için 320 kalori

Mayalı Poğaça Tarifi Malzemeleri

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

2 paket (20 gr) kuru maya

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

2 tepeleme çay kaşığı tuz

7 su bardağı un- aldığı kadar (200 ml su bardağı kullanıldı)

Üzeri için malzemeler:

1 adet yumurtanın sarısı

Susam

Çörekotu

Mayalı Kolay Poğaça Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Mayalı poğaça için 1 su bardağı ılık süt ile 1 su bardağı ılık sütü derin karıştırma kabına alalım.

2 paket kuru maya (1 adet 20 gr) ve 4 yemek kaşığı toz şekeri ekleyelim karıştıralım.

Mayanın iyice aktive olabilmesi için karışımı 5 dakika hiç karıştırmadan bekletelim.

Maya tamamen eriyip aktive olduktan sonra 1 su bardağı sıvı yağ, 2 çay kaşığı tuz ve 1 adet yumurtayı da harcımızın içerisine ekleyelim.

Bu tarifte 7 su bardağı un kullanıldı fakat un markasına göre harcın kıvam alması değiştiği için aldığı kadar un kullanabilirsiniz.

Unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyelim ve aynı zamanda karıştırmaya başlayalım.

Hamuru yoğuralım ve ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edelim.

Ele yapışmayan kıvama gelen hamuru mayalanması için üzerini streç film ile güzelce kapatıp nemli bir bez örtelim.

40-45 dakika oda sıcaklığında hamurun mayalanıp kabarmasını bekleyelim. Hamuru oda sıcaklığında bekletmek mayalanması için püf noktadır.

Mayalanıp kabaran hamurdan ceviz boyutunda parçalar koparalım ve avuç içimizle yuvarlak şekil verelim.

Tepsimize yağlı kâğıt serelim yok ise tepsi tabanını yağlayalım.

Şekil verdiğimiz hamurları tepsiye aralıklı bir şekilde dizelim. (Çok yakın dizmeyin kabarınca birbirine yapışabilir)

Tepsiye dizilen mayalı poğaçaların üzerine fırça yardımı ile yumurta sarısı sürelim.

10-15 dakika tepsi mayalandırması yapmak için poğaçaları tepside bekletelim.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar 20 dakika pişirelim.

Pişen poğaçaları tepsiden alalım ve servise hazırlayalım.

Afiyet olsun!

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos