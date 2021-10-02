Maximum Uniq'te müzik şöleni

Maximum Uniq Açıkhava'daki müzik şöleni Ekim ayında da tam gaz devam ediyor. Önümüzdeki hafta farklı konseptlerle dört gecede dört yıldız isim Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

İlk konuk konserlerinde şarkıları ve yorumunun yanı sıra esprileriyle de seyircilere unutulmaz anlar yaşatan Ayta Sözeri. Ünlü sanatçı 5 Ekim'de Maximum Uniq Açıkhava sahnesinde dinleyenleri Türk Sanat Müziği'ne doyuracak.

110'dan fazla ülkede Anadolu'nun dört bir yanından farklı kültürel motifli dansları seyircilere sunan dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi 6 Ekim'de muhteşem gösterisiyle sanatseverlerle buluşacak.

Son dönemde yaptığı şarkılarla 7'den 70'e herkesin büyük beğenisini kazanan akustik şarkıların başarılı ismi Zeynep Bastık, 7 Ekim'de sahne alacak.

Türk Pop Müziği'nin 2000'li yıllardaki en başarılı isimlerinden Yalın klasikleşmiş 'Pazar Şarkıları' konseptiyle 8 Ekim akşamı Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.