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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Maximum Uniq'te Kenan Doğulu rüzgarı

        Maximum Uniq'te Kenan Doğulu rüzgarı

        Kenan Doğulu, önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava'yı dolduran müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde Doğulu'ya Dans Fabrika dansçıları eşlik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:16
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        Maximum Uniq'te Kenan Doğulu rüzgarı
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        Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Kenan Doğulu, 29 Eylül akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da gerçekleştirdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. İlk anından itibaren birlikte coşku dolu bir atmosferin hakim olduğu gecede, Doğulu, en sevilen şarkılarını dinleyicileriyle birlikte seslendirdi.

        Konser, Kenan Doğulu’nun kariyerine damga vurmuş “Tek Kürekçim” şarkısıyla başladı ve “İlk Adımı Sen At”, “Rüzgar”, “Yosun” gibi klasikleşmiş eserlerine hayranlarının eşlik etmesiyle keyifli bir geceye dönüştü. Doğulu’nun enerjisi ve sahne performansı, izleyenleri büyüledi. Doğulu’nun en sevilen şarkılarında kendisine eşlik eden yetenekli Dans Fabrika dansçıları, koreografileriyle gecenin enerjisini doruğa çıkardı.

        Biletleri kısa sürede tükenen konseri hayranlarının alkışlarıyla “Tükendim Ben” parçasıyla bis yaparak sonlandıran Doğulu, hayranlarıyla tekrar bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Müzisyen, 10 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

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        #Maximum Uniq
        #Kenan Doğulu
        #konser
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