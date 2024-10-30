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        Haberler Kültür-Sanat Maximum Uniq'te kasım ayı!

        Maximum Uniq'te kasım ayı!

        Maximum Uniq, kasım ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri, çocuk oyunları ve müzikallerle yıldız isimleri ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 11:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:38
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        Maximum Uniq'te kasım ayı!
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        İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Kasım ayında da devam edecek.

        Mekan, kasım ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri, çocuk oyunları ve müzikallerle yıldız isimleri sahnelerinde ağırlayacak.

        Güldür Güldür Show
        Güldür Güldür Show

        Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box’ta etkinlikler, 1 ve 2 Kasım’da Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı Aydınlıkevler’le başlayacak.

        Demet Akbağ, Aydınlıkevler
        Demet Akbağ, Aydınlıkevler
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        4-5 ve 18 Kasım’da Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’le Kel Diva, 7 Kasım’da ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show ve Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik oyunu ’N’olcak bu Yusuf Umut’un Hali?’ sahnede olacak.

        Kel Diva
        Kel Diva

        8 Kasım’da Elif Yakarçelik, 11 Kasım’da Kaktüs Çiçeği ve 11-18 Kasım’da Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar seyirciyle buluşacak.

        Maximum Uniq’de tiyatro rüzgarı, 12 Kasım’da Timsah Ateşi, 14 Kasım’da Loop, 15 Kasım’da On Yıl Sonra ve 15-16-17 Kasım’da merakla beklenen Drakula’yla devam edecek.

        16 Kasım’da The Illusionist Enver Ertaş, 17 Kasım Kurbağa Prens, 21 Kasım Nora, 22 Kasım’da İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı ve 25 Kasım’da Herkes Kocama Benziyor Maximum Uniq’te olacak.

        26 Kasım’da Cyrano Rock, 27 Kasım’da Hey Gidi Günler, 28 Kasım’da Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit, 29 Kasım’da Hücreler ve 30 Kasım’da Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi misafirleriyle buluşacak.

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        Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit
        Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit

        ARAF BİR MOR VE ÖTESİ MÜZİKALİ: ARAF

        Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet’in mor ve ötesi şarkılarıyla birleştiği Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf, güçlü oyuncu kadrosuyla mor ve ötesi’nin şarkılarını canlı bir orkestrayla sahneye taşıyacak.

        Türkiye’de sahnelenen müzikal örneklerine yeni bir soluk ve bakış açısı getirecek müzikal, 25-26 ve 27 Kasım’da Maximum Uniq Hall sahnesinde seyirci buluşacak.

        MAXIMUM UNIQ KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

        KASIM / MAXIMUM UNIQ HALL

        1 Kasım Cuma Aydınlıkevler

        2 Kasım Cumartesi Aydınlıkevler

        4 Kasım Pazartesi Kel Diva

        5 Kasım Salı Kel Diva

        7 Kasım Perşembe Güldür Güldür Show

        11 Kasım Pazartesi Kaktüs Çiçeği Pazartesi

        12 Kasım Salı Timsah Ateşi

        15 Kasım Cuma Drakula

        16 Kasım Cumartesi Drakula

        17 Kasım Cumartesi Drakula

        18 Kasım Pazartesi Kel Diva

        25 Kasım Pazartesi Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf

        26 Kasım Salı Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf

        27 Kasım Çarşamba Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf

        28 Kasım Perşembe Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit

        29 Kasım Cuma Hücreler

        30 Kasım Cumartesi Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi

        KASIM / MAXIMUM UNIQ BOX

        7 Kasım Perşembe N'olcak Bu Yusuf Umut'un Hali?

        8 Kasım Cuma Elif Yakarçelik

        11 Kasım Pazartesi Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar

        14 Kasım Perşembe Loop

        15 Kasım Cuma On Yıl Sonra

        16 Kasım Cumartesi The Illusionist Enver Ertaş

        17 Kasım Pazar Kurbağa Prens

        18 Kasım Pazartesi Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar

        21 Kasım Perşembe Nora

        22 Kasım Cuma İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı

        25 Kasım Pazartesi Herkes Kocama Benziyor

        26 Kasım Salı Cyrano Rock

        27 Kasım Çarşamba Her Gidi Günler

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