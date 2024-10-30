Maximum Uniq'te kasım ayı!

İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Kasım ayında da devam edecek.

Mekan, kasım ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri, çocuk oyunları ve müzikallerle yıldız isimleri sahnelerinde ağırlayacak.

REKLAM advertisement1

Güldür Güldür Show

Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box’ta etkinlikler, 1 ve 2 Kasım’da Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı Aydınlıkevler’le başlayacak.

Demet Akbağ, Aydınlıkevler

REKLAM

4-5 ve 18 Kasım’da Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’le Kel Diva, 7 Kasım’da ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show ve Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik oyunu ’N’olcak bu Yusuf Umut’un Hali?’ sahnede olacak.

Kel Diva 8 Kasım’da Elif Yakarçelik, 11 Kasım’da Kaktüs Çiçeği ve 11-18 Kasım’da Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar seyirciyle buluşacak. Maximum Uniq’de tiyatro rüzgarı, 12 Kasım’da Timsah Ateşi, 14 Kasım’da Loop, 15 Kasım’da On Yıl Sonra ve 15-16-17 Kasım’da merakla beklenen Drakula’yla devam edecek. 16 Kasım’da The Illusionist Enver Ertaş, 17 Kasım Kurbağa Prens, 21 Kasım Nora, 22 Kasım’da İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı ve 25 Kasım’da Herkes Kocama Benziyor Maximum Uniq’te olacak. 26 Kasım’da Cyrano Rock, 27 Kasım’da Hey Gidi Günler, 28 Kasım’da Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit, 29 Kasım’da Hücreler ve 30 Kasım’da Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi misafirleriyle buluşacak.

REKLAM Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit ARAF BİR MOR VE ÖTESİ MÜZİKALİ: ARAF Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet’in mor ve ötesi şarkılarıyla birleştiği Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf, güçlü oyuncu kadrosuyla mor ve ötesi’nin şarkılarını canlı bir orkestrayla sahneye taşıyacak. Türkiye’de sahnelenen müzikal örneklerine yeni bir soluk ve bakış açısı getirecek müzikal, 25-26 ve 27 Kasım’da Maximum Uniq Hall sahnesinde seyirci buluşacak. MAXIMUM UNIQ KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ KASIM / MAXIMUM UNIQ HALL

1 Kasım Cuma Aydınlıkevler 2 Kasım Cumartesi Aydınlıkevler 4 Kasım Pazartesi Kel Diva 5 Kasım Salı Kel Diva 7 Kasım Perşembe Güldür Güldür Show 11 Kasım Pazartesi Kaktüs Çiçeği Pazartesi 12 Kasım Salı Timsah Ateşi 15 Kasım Cuma Drakula 16 Kasım Cumartesi Drakula 17 Kasım Cumartesi Drakula 18 Kasım Pazartesi Kel Diva 25 Kasım Pazartesi Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf 26 Kasım Salı Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf 27 Kasım Çarşamba Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf 28 Kasım Perşembe Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit

29 Kasım Cuma Hücreler 30 Kasım Cumartesi Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi KASIM / MAXIMUM UNIQ BOX 7 Kasım Perşembe N'olcak Bu Yusuf Umut'un Hali? 8 Kasım Cuma Elif Yakarçelik 11 Kasım Pazartesi Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar 14 Kasım Perşembe Loop 15 Kasım Cuma On Yıl Sonra 16 Kasım Cumartesi The Illusionist Enver Ertaş 17 Kasım Pazar Kurbağa Prens 18 Kasım Pazartesi Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar 21 Kasım Perşembe Nora 22 Kasım Cuma İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı 25 Kasım Pazartesi Herkes Kocama Benziyor

26 Kasım Salı Cyrano Rock 27 Kasım Çarşamba Her Gidi Günler