Maximum Uniq'te kasım ayı!
Maximum Uniq, kasım ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri, çocuk oyunları ve müzikallerle yıldız isimleri ağırlayacak
İstanbul’un kültür, sanat ve eğlence hayatının etkinlik mekanlarından Maximum Uniq’de eğlence Kasım ayında da devam edecek.
Mekan, kasım ayı boyunca tiyatro oyunları, konserler, stand-up gösterileri, çocuk oyunları ve müzikallerle yıldız isimleri sahnelerinde ağırlayacak.
Maximum Uniq Hall ve Maximum Uniq Box’ta etkinlikler, 1 ve 2 Kasım’da Demet Akbağ ve Salih Bademci’nin başrollerini paylaştığı Aydınlıkevler’le başlayacak.Demet Akbağ, Aydınlıkevler
4-5 ve 18 Kasım’da Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer’le Kel Diva, 7 Kasım’da ekranların beğenilen komedi programı Güldür Güldür Show ve Hakan Emre Ünal’ın tek kişilik oyunu ’N’olcak bu Yusuf Umut’un Hali?’ sahnede olacak.
8 Kasım’da Elif Yakarçelik, 11 Kasım’da Kaktüs Çiçeği ve 11-18 Kasım’da Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar seyirciyle buluşacak.
Maximum Uniq’de tiyatro rüzgarı, 12 Kasım’da Timsah Ateşi, 14 Kasım’da Loop, 15 Kasım’da On Yıl Sonra ve 15-16-17 Kasım’da merakla beklenen Drakula’yla devam edecek.
16 Kasım’da The Illusionist Enver Ertaş, 17 Kasım Kurbağa Prens, 21 Kasım Nora, 22 Kasım’da İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı ve 25 Kasım’da Herkes Kocama Benziyor Maximum Uniq’te olacak.
26 Kasım’da Cyrano Rock, 27 Kasım’da Hey Gidi Günler, 28 Kasım’da Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit, 29 Kasım’da Hücreler ve 30 Kasım’da Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi misafirleriyle buluşacak.
ARAF BİR MOR VE ÖTESİ MÜZİKALİ: ARAF
Shakespeare’in ölümsüz oyunu Hamlet’in mor ve ötesi şarkılarıyla birleştiği Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf, güçlü oyuncu kadrosuyla mor ve ötesi’nin şarkılarını canlı bir orkestrayla sahneye taşıyacak.
Türkiye’de sahnelenen müzikal örneklerine yeni bir soluk ve bakış açısı getirecek müzikal, 25-26 ve 27 Kasım’da Maximum Uniq Hall sahnesinde seyirci buluşacak.
MAXIMUM UNIQ KASIM AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
KASIM / MAXIMUM UNIQ HALL
1 Kasım Cuma Aydınlıkevler
2 Kasım Cumartesi Aydınlıkevler
4 Kasım Pazartesi Kel Diva
5 Kasım Salı Kel Diva
7 Kasım Perşembe Güldür Güldür Show
11 Kasım Pazartesi Kaktüs Çiçeği Pazartesi
12 Kasım Salı Timsah Ateşi
15 Kasım Cuma Drakula
16 Kasım Cumartesi Drakula
17 Kasım Cumartesi Drakula
18 Kasım Pazartesi Kel Diva
25 Kasım Pazartesi Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf
26 Kasım Salı Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf
27 Kasım Çarşamba Bir mor ve ötesi Müzikali: Araf
28 Kasım Perşembe Sevgili Arsız Ölüm-Dirmit
29 Kasım Cuma Hücreler
30 Kasım Cumartesi Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi
KASIM / MAXIMUM UNIQ BOX
7 Kasım Perşembe N'olcak Bu Yusuf Umut'un Hali?
8 Kasım Cuma Elif Yakarçelik
11 Kasım Pazartesi Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar
14 Kasım Perşembe Loop
15 Kasım Cuma On Yıl Sonra
16 Kasım Cumartesi The Illusionist Enver Ertaş
17 Kasım Pazar Kurbağa Prens
18 Kasım Pazartesi Yasemin Şefik Uyduruk Sonlar
21 Kasım Perşembe Nora
22 Kasım Cuma İkinci Dereceden İşsizlik Yanığı
25 Kasım Pazartesi Herkes Kocama Benziyor
26 Kasım Salı Cyrano Rock
27 Kasım Çarşamba Her Gidi Günler