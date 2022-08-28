Dünya yıldızları İstanbul’da 0:00 / 0:00

Maximum Uniq Açıkhava’da eğlence eylülde de devam ediyor. Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların bu yaz da buluşma noktası haline gelen Maximum Uniq Açıkhava, eylülde hem dünyanın hem de ülkemizin yıldız isimlerini sahnesinde ağırlayacak

HABERTURK.COM

Maximum Uniq Açıkhava, eylüle özgün tarzıyla müzikseverlerin beğenisini kazanan Hollandalı sanatçı Kovacs konseriyle başlayacak. Etkinlikler, 6 Eylül'de Türk pop müziğinin duayen ismi Erol Evgin konseri ve 7 Eylül'de Şevket Çoruh'lu Ozan Güven'li kadrosuyla Taxim oyunuyla devam edecek.

10 Eylül'de Jam's Session Festival ile farklı ülkelerden sanatçıları ağırlamaya hazırlanan Maximum Uniq Açıkhava, 14 - 15 ve 21 Eylül'de Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın kadrosunda yer aldığı ‘Aydınlıkevler’ ile tiyatro severleri misafir edecek.

BROADWAY MÜZİKALLERİ İSTANBUL'DA

20 Eylül'de merakla beklenen, Haldun Dormen'in yönettiği ve yıldız isimlerin yer aldığı 'Senfonik Broadway'den İstanbul'a Müzikaller' projesi ve son olarak şahsına münhasır kişiliği ve ses rengiyle dünyaca ünlü Amerikalı sanatçı Lp 24 Eylül'de Maximum Uniq Açıkhava'da olacak.

MAXIMUM UNIQ AÇIKHAVA EYLÜL AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

3 Eylül Cumartesi… Kovacs

6 Eylül Salı… Erol Evgin

7 Eylül Çarşamba… Taxim

10 Eylül Cumartesi… Jam's Session Festival

14 Eylül Çarşamba… Aydınlıkevler

15 Eylül Perşembe… Aydınlıkevler

20 Eylül Salı… Senfonik Broadway'den İstanbul'a Müzikaller

21 Eylül Çarşamba… Aydınlıkevler

24 Eylül Cumartesi… Lp