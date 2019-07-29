Ödülünü alan Alman yıldız, daha sonra gazetecilerle sohbet etti. Kruse, önemli bir itirafta bulundu. Tecrübeli oyuncu, “Karar vermeden önce pek çok kişiyi dinledim. Teklifin beni her konuda tatmin etmesi gerekiyordu. Herkes, para için Türkiye’ye gittiğimi söyledi. Para elbette önemli bir faktör, kimseyi kandıramam. Ancak amacım yeni bir maceraya atılmak ve geleneği olan büyük bir kulübe gitmekti. Fenerbahçe de benim için Türkiye’nin en büyük kulübü” ifadelerini kullandı.