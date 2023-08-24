'Maviye Sürgün'de Ozan'ın infaz listesinde şaşırtan isim

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak’ın buluştuğu 'Maviye Sürgün’ün dün akşam ekrana gelen heyecan dolu on birinci bölümünde; Defne ve Ozan’ı samimi bir şekilde gören Ali hızla oradan uzaklaştı. Defne kendini açıklamak için peşinden koşarken ikili arasında tansiyon yükseldi.

Ali, Defne’yi Ozan’la ortak olduğunu iddia ederek suçladı. Çantanın içinde bir çip bulan Defne, Murat’ın yardımıyla kopyasını çıkardı ve Ali’ye verdi. Ali başta çipi açamadı. Çip ancak Ozan’a yakın bir konumda açılıyordu. Ali, Murat ve Defne sonunda bu sorunu da çözüp çipin içindeki bilgilere ulaşmayı başardı.

Ali, peşinde olduğu dava ile Ozan’ın bağlantılı olduğundan artık emindi. Murat’ın ameliyatı için Almanya’dan tarih alan Defne, kasabadan gitmek için plan kurmaya başladı. Defne ve Murat’ın kasabadan ayrılacakları gece Ali, Defne’ye sürpriz bir parti hazırladı. Ali, Defne’ye “Kal” derken, Defne ise ne hissettiğini anlamak için Ali’yi öptü.

İkili arasında aşk dolu anlar yaşanırken Defne’nin kararı merak konusu oldu. Tüm bunlar yaşanırken Ozan’ın kasaba ile ilgili planları da devam ediyordu. Ozan’a bir infaz listesi iletildi. Bölümün finalinde izleyiciyi şoke eden o gelişme ise; bu infaz listesindeki isimler arasında Salih’in de yer almasıydı.

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Ali ve Ozan karşı karşıya! İşte o gerilim dolu anlar;

YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

“DERTTE DE TASADA DA BERABERİZ”

'Maviye Sürgün’ün 12. bölüm tanıtımı yayınlandı. Defne’nin kasabada kaldığı ve Ali ile romantik anlar yaşadığı tanıtımda Murat, Azra’ya duygularını açıklıyor. Ali, Defne sebebiyle Azra’dan sert bir tepki görürüken, Ali ile Defne’nin ilişkisinde neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.