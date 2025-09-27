Habertürk
        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi 'Mavi Vatan'a uzun menzilli SİPER desteği - Savunma Sanayi Haberleri

'Mavi Vatan'a uzun menzilli SİPER desteği

        'Mavi Vatan'a uzun menzilli SİPER desteği

        Milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisi, Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi tamamladı

        27.09.2025 - 16:51
        SİPER 1-D, atışlı testi tamamladı
        Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan SİPER Projesi kapsamında milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D güdümlü mermisinin test faaliyetleri devam ediyor.

        Bu kapsamda MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı test faaliyeti tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, test faaliyetine ilişkin görüntüleri 'Başarı Mavi Vatan'da yazıldı' notu ile sosyal medya hesabından paylaştı. Görgün, "Bu başarıyla, kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik. Başarıya katkı sunan Milli Savunma Bakanlığımıza, sahada her zaman yanımızda olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, başkanlığımız personeline ve tüm ROKETSAN mühendislerimize, teşekkür ediyorum. Bugün yazılan bu gurur, aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümüne anlamlı bir armağan oldu. Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle" ifadelerine yer verildi. (

