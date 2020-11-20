Mavi Gri'den 'Sonbaharda'

HABERTURK.COM

Etkileyici sözleri ve sounduyla müzikseverlerde duygu bütünlüğü yaratan 'Sonbaharda'yı Mehmet Akif Altan, kaleme aldı. Kırgınlık ve bir o kadar çaresizlik duygusunun hissedildiği çalışmanın müziği de Mehmet Akif Altan'a ait. 'Sonbaharda'nın düzenlemesi ise Engincan Onar, imzası taşıyor.



Müzik serüvenine 2016 yılında 'Ben Sende Yandım' isimli çalışmasıyla başlayan Mavi Gri, 'Papatyalar' ve 'Odamda Hayalin Saklı' isimli şarkılarının ardından 2018 yılında 'İlkyaz Yağmuru' isimli ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

2020 yılında 'O Ben Olamam' ve 'Altüst Olmuşum' isimli şarkılarını sevenleriyle buluşturan grup, şimdi de 'Sonbaharda' isimli yepyeni şarkısının heyecanını yaşıyor.



Türkiye'nin birçok festivali ve çeşitli mekanlarında sahne alan Mavi Gri, vokal ve ritim gitarda Akif Alkan, elektrik gitarda Yusuf Kurtucu, davulda Halef Binici'den oluşuyor. Grubun prodüktörlüğünü ise Engincan Onar yürütüyor. Mavi Grinin yepyeni şarkısı 'Sonbaharda', tüm dijital platformlar ve radyolarda yerini aldı.