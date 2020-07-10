MAVİYLE YEŞİLİN BULUŞTUĞU KENT

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, kente çoğunlukla İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi yakın şehirlerden tatilcilerin geldiğini söyledi. Özellikle hafta sonları tatilci yoğunluğunun en üst seviyeye çıktığını anlatan Hacıoğlu, "İstanbul'a yakınlığı dolayısıyla Tekirdağ tam bir cazibe merkezi oldu. Pandemiden sonra turizm algısı da değişti. İnsanlar bir yerde uzun süre konaklamadan ziyade, bir yere gidip turizm aktivitelerini yaptıktan sonra akşamları eve dönmeyi tercih ediyorlar. Tekirdağ bunun için biçilmiş kaftan" dedi.