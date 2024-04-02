Mauro Icardi, gol krallığı yarışında Edin Dzeko’yu yakaladı
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Hatayspor maçında attığı golle, bu sezon ligdeki gol sayısını 18'e çıkardı. Icardi böylece gol krallığı yarışında zirvede olan Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'yu yakaladı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor'u 1-0 yenerken, sarı-kırmızılıların tek golünü 12. dakikada Arjantinli futbolcu MauroMauro Icardi attı.
31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki gol sayısını 18’e çıkardı ve gol krallığı yarışında zirvede bulunan Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko’yu yakaladı.
Başarılı futbolcu ayrıca son 3 maçta 4. golünü kaydetti.
Arjantinli futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 5, UEFA Avrupa Ligi’nde 1 golü bulunuyor.