Mauro Icardi geri dönüş tarihini açıkladı!
Geçtiğimiz sezon Tottenham maçında sakatlanan ve bu süreçte takımı yalnız bırakan Mauro Icardi, ülkesinin basınına konuştu ve Türkiye hakkında itirafta bulundu. Arjantinli yıldız ayrıca geri dönüş tarihiyle ilgili de ipucu verdi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ülkesinden Telefe'ye özel röportaj verdi. İşte deneyimli yıldızın o sözleri...
"BURADAKİ FANATİKLİK BAŞKA SEVİYE"
Burada fanatiklik inanılmaz. Aslında her zaman Arjantin'de futbolun çok fanatik olduğunu ve taraftarların çok tutkulu olduğunu söylerim ama burası... Başka bir seviye.
"BURASI YENİ BİR MERKEZ"
Şu anda her gün antrenmana geliyorum. Burası (Kemerburgaz Tesisleri) yeni bir merkez, evimden on dakika uzaklıkta.
"SOKAĞA ÇIKMAK ZOR"
Sokağa çıkmak çok zor çünkü insanlar çok tutkulu. Üzerinize geliyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Bu hem güzel hem de kötü bir şey. Sahada ya da burada antrenmanda insanların sevgisini görmek güzel bir şey. Antrenmanı izlemeye gelenler de var.
"BURADA YAŞAYABİLMEK BİR ZEVK"
Bir yere gidersem şoförüm ve güvenlik görevlisi ile gidiyorum. Tam olarak gitmek istediğim yere gidiyorum ve hemen ayrılıyorum. Bu, turistler için bir lüks. Buraya çok insan geliyor ve burada yaşayabilmek, burada olmak bir zevk.
"BURASI BİZİM KALEMİZ"
Burada her şeyimiz var. Konsantre oluyoruz ve her gün antrenman yapıyoruz. Stadyum da çok yakın, buradan 10-15 dakika uzaklıkta. Burası bizim kalemiz. Hayatımızın her günü burada geçiyor.
"1-2 AY İÇERİSİNDE OYNAYABİLECEĞİM"
Sakatlığım nedeniyle Arjantin'de uzun süre kaldım ama geri dönüp burada olmayı özlemiştim. Antrenmanlara ve maçlara dönmeyi özledim. Henüz oynamak için iznim yok ama 1-2 ay içerisinde oynayabileceğim.
