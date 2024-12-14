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        Haberler Magazin Mauro Icardi'den Wanda Nara hakkında yeni açıklama: Çamurun içine döndü - Magazin haberleri

        Mauro Icardi'den Wanda Nara hakkında yeni açıklama: Çamurun içine döndü

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara hakkında sert açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 09:54 Güncelleme: 14.12.2024 - 09:56
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          Wanda Nara, Arjantin'de yayın yapan Telefe kanalında Susana Gimenez'in konuğu olmuştu. Ünlü yıldız, olaylı bir ayrılık süreci yaşadığı Mauro Icardi ve yeni ilişkisi hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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          "ÖZÜMÜ TEKRAR GÖRDÜM

          Wanda Nara, L-Gante olan ilişkisine dair; "Tüm aileme kadar herkes bize karşı. Onun çevresi bile pek aynı fikirde değil. Ben daha yaşlıyım. Bana onda ne gördüğümü sorduklarında şöyle diyorum: 'Özümü.' Özümü tekrar gördüm, hayatımın bu anında başlangıçtaki değerlerime dönmem gerekiyordu. Bana mahalledeki Wanda'yı hatırlatıyor. Bu değerlere sahip biriyle birlikte olmak isterim, kötü bir insan olan biriyle birlikte olmam. Sorunlarımın olması beni korkutmuyor, bazen beni kendimden koparıyor. Çünkü çok fazla sorunum var" cevabını vermişti.

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          Wanda Nara, ayrıca; "Ben bir yetişkinim. Çocuk sahibi olmayı, bir aile kurmayı planlamıyoruz, iyi vakit geçirmek istiyoruz. O bugün beni gözeten, hikâyeyi bilen, uzun zamandır arkadaşım olan bir insan. O, beni olmayı unuttuğum ve gerçekten olduğum Wanda'ya bağlayan değerlere sahip. Onun bu yönlerini sevdim" demişti.

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          Mauro Icardi, Wanda Nara'nın bu açıklamalarına sert bir yanıt verdi. Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, Arjantin basınından Ciudad'a açıklamalarda bulundu.

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          Mauro Icardi, Wanda Nara hakkında; "Onu çamurdan çıkarıp elit seviyeye yükselttim ve şimdi tekrar çamurun içinde. Özüne geri döndü" dedi.

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          ESKİ EŞİ VE SEVGİLİSİ AYNI KAREDE

          Öte yandan Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde sevgilisi L - Gante ve çocuklarıyla İtalya'ya gitti. Wanda Nara, burada eski eşi ve çocuklarının babası Maxi Lopez ile bir araya geldi. Wanda Nara'nın sevgilisi L - Gante de bu buluşmada yer aldı. Nara, fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

          Wanda Nara, 2008 – 2013 arasında Maxi Lopez ile evlilik yaşamıştı.

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